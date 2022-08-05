解析陆美新战局下台湾的无奈与未来风险

来源：台湾《工商时报》社论

美国众议院议长佩洛西已于3日傍晚结束来台不到24小时的旋风式访问，但是她此行所卷起的“强旋风”，除了解放军东部战区于3日当天就在台湾北部、西南、东南海空域，进行具高度针对性的海陆空实战化联合演训，继而自4日12时至7日12时，又在台湾周边六处海空域，全面启动实弹军演，形同封锁台湾周边三日。

影响所及，除了直接冲击台湾对外的海、空运输，包括接连两天各机场共有66班国际航班被迫取消，以及推估在三天的军演期间，将有多达600架次航班必须临时借道日菲航路“绕道飞行”。更属前所未见的事，则是由于当前两岸紧张情势升温，促使包括工总、商总、工商协进会、中小企业总会等台湾九大工商团体，不得不于3日下午紧急发表联合声明，吁请两岸当局应以民生经济为重，“切莫误判情势、擦枪走火”，造成不可挽回的后果。

于此，姑且不论九大工商团体基于“心所谓危不能不言”的联合声明，对于两岸以及美国当政者，是否只会沦于“言者谆谆，听者藐藐”的无奈下场。但当前的严峻情势，在美、陆、台各就本位立场的坚持、激荡下，可能进一步恶化的风险，于今看来，却已绝非杞人之忧了！

首先，从中国大陆对此次佩洛西具挑衅性质的访台行程之反应模式来看，连日来北京当局除了透过政治、军事、外交、经济及法律等五大面向全面升级反制作为之外，后续的影响与扩散效应，无疑更值得正视。以正在进行中的解放军环台周边六处海空域实弹军演为例，其在台湾新竹外海所划设的演习区，其实已明目张胆的跨越了两岸双方长期默契的“海峡中线”，但却未见台湾有任何抗议、警告的表示。如此这般的后续效应，未来出现解放军机、军舰频繁跨越海峡中线示威、巡航，自然将成为台湾包括国防、民间无法承受之重的后果了！

尤有进者，中国大陆经由此次环台军事演习，面对台湾的无力抗衡与噤声，在政治、外交与法律面向，也可进而在国际间进行“大外宣”，坐实包括台湾海峡以及面对太平洋的领海乃至于经济海域，也都是属于中国的领海和经济海域。而情势一旦发展成这样的新样态，则此次受解放军三天环台军事演习影响的台湾对外海、空航道，自然也就不是暂时停航或跟日、菲借用航道可根本解决。而在食髓知味之后，未来中国大陆根本也就不必大动干戈启动武力攻台，只要在国际间宣告，既然环台周边的海、空航道，均已列为中国的主权管辖领域，则往后想要进出台湾地区的人员、货物，均需先知会中国大陆主管单位同意始得放行。

如此这般，形同掐住台湾湾对外联通的咽喉，让高度仰赖进出口贸易的台湾经济体，陷入货出不去、人不进来的困局。这种极端性的后果，自然不为各方所喜闻乐见，但是也正好可以解读何以九大工商团体，从高科技的电电公会、工业区厂商联合总会，到相对规模较小的中小企业总会，也都要忙不迭地加入工商团体联合声明行列。毕竟，一旦台湾陷入无解的困局，则正所谓覆巢之下无完卵，即使是中小企业也就不能置之度外了！

没有错，面对这样的困局，也可能促使台湾更进一步的亲日依美。这固然是中国大陆采取强势作为，所必须兼顾的风险与代价；但台湾，尤其是相关产业，同样也必须正视过度亲日、依美的风险与代价。此可显见于护国神山代表张忠谋与刘德音在应邀参加小英总统宴请佩洛西的餐会时，面对美方热情邀请台积电可以加强在美投资设厂领取美国“晶片法案”的补助时，却只是低调的回应目前只专注于建设中的第一座晶圆厂。原因无他，美方拉拢台积电，意在让台美可以在半导体产业领域深化合作，而一旦台积电同意并领取“补助”，付出的代价则将是必须在陆美的晶片大战中弃陆依美，从而将使台积电陷入“进退失据”的两难局面，更遑论“左右逢源”的美好愿景了！

面对中美双方从关税战、贸易战，不断升级到科技战，客观来看，双方所使用的手法也就是不断升级的威逼利诱。夹处陆美G2的对立态势，正所谓“两大之间难为小”，对台积电固然已有“刻骨铭心”的感受，其他各行各业自然也难以坐视。如果台湾当政者仍一味仇陆依美，逼使企业界也必须选边站，则未来上自高科技产业，下至中小企业，不是被迫选择出走，或者干脆远离陆美争雄热区的台湾，到新南向的亚细安、印度等地区另起炉灶。则容或陆美赛局一时难分胜负，但台湾已因产业的外移而成为无奈的输家了！