台海不靖凶险多 美日莫火上加油

来源：香港明报社评

佩洛西访台挑起台海紧张，动摇中美关系基础，北京宣布一系列外交反制措施，叫停中美多方面沟通合作，美国则伙同日本等盟友提高调门，指控解放军锁台演练“过度反应”。中美台海博弈进入新阶段，北京在军事经济等层面加强遏制台独，华府视之为“改变台海现状”，美军核动力航母列根号等舰只，目前仍在台湾周边地区，美方表示未来数周将循所谓“标准海空路线”穿越台海，可能激起新波澜；日本指控解放军导弹落入所谓“日本专属经济区水域”，后续发展同样令人关注。台海不靖，任何蹚浑水或火上加油的行为，只会令局势变得更为复杂，不利危机缓和。

美舰穿越台海 恐添局势紧张

世界格局面临百年不遇巨变，中国崛起令美国与盟友危机感增加，政客愈反华愈有政治市场。这次佩洛西访台所引发的冲击，远比25年前众议院议长金里奇赴台为大，最大原因正是台独力量和国际背景，跟当年有天渊之别。佩洛西访台，对有意操作“台湾牌”捞政治本钱的西方阵营政客，示范作用明显，除了英国下议院外交事务委员会打算年底率团赴台，欧洲议会副议长毕尔亦呼吁国际政要访台“别落后”，部分“友台”议员更有意组团年底访台。中国外交部副部长邓励紧急召见欧洲国家及欧盟驻京使节，强调与华建交国家不得与台湾进行任何形式官方往来，反映了事态之严重。

“一个中国”政策是联大2758号决议案的核心，也是台海维持和平稳定的基石。近年华府不断掏空“一中”政策内涵，佩洛西访台，严重冲击“一中”，掀动台海现状；七国集团外长近日的声明，扬言一个中国政策“在可适用情形下”不变，等同留下不守“一中政策”的空间。对北京而言，西方阵营政客愈冲击“一中”，愈有必要加强震慑台独。

北京以锁岛实弹演练，回应佩洛西在台海挑起的外交形势变化，台湾舆论形容，这次军演比1996年台海危机还要凶险，解放军形同宣示“台湾海峡不是国际水域”，所谓“台海中线”默契亦不复存在。昨天中方针对美国，采取一系列外交反制措施，除了宣布制裁佩洛西及其直系亲属，还有取消中美国防军事会晤，以及暂停在禁毒、打击跨国犯罪等领域的合作。外界关注锁岛式军演会否常态化，外交部表示，一切视乎美方及台独势力会否停止分裂中国的图谋。

可以想像，白宫不会承认是美方制造事端冲击现状在先。观乎美国国务卿布林肯等人的最新说法，白宫将解放军锁岛演练，定性为“过度反应”，认为是北京“改变台海现状”；美国主要盟友诸如澳洲等，外交口径也相近。东京当局更声称，解放军导弹落在所谓“日本专属经济区海域”，要求北京“立即停止”在台湾附近的演习。中美台海博弈，你一拳我一脚，随着华府对锁岛演练作出定性，将外交调门提高，现在需要留意是，美方及区内盟友，下一步将有何行动。

美方宣布本周“民兵三型”洲际导弹试射押后，有报道形容这是避免刺激北京，然而这跟台海军事角力，并无太直接关系。根据美方说法，美军核动力航母里根号及其战斗群，正在台湾周边海域监控形势，未来数周，美方将循所谓“标准海空路线”穿越台海，展现对台支持。过去一周事态，虽然显示两国都想避开爆发正面军事冲突，但佩洛西揭开了台海“斗大胆博弈”序幕，两国政府都有压力要“硬起来”，美舰穿越台海可以成为危机升级的潜在触发点。

日本介入找藉口 “协防台湾”添变数

1995至96年台海危机期间，解放军在台海试射导弹，当年美方曾分别调派“尼米兹”号及“独立号”号两个航母战斗群到台湾附近，其中“尼米兹”号战斗群更驶过台海耀武扬威，向北京展示实力。此一时彼一时，现在解放军的海空和反舰导弹实力，早已今非昔比，然而就算美方不再高调派遣航母战斗群穿越台海，不排除当局会以其他方式，展示军事实力。如果美方有任何冒进挑衅行为，诸如安排攻击型军舰停泊台湾港口等，必令台海紧张局势火上加油。

另外，日本作为美国在东亚最主要盟友，会否利用眼前台海形势蹚浑水，同样惹人关注，不排除日方会以“导弹落在日本专属经济水域”为口实，加强在外交和军事层面插手台海。去年中，日本时任副首相麻生太郎曾扬言，“日美必须共同协防台湾”，防卫副大臣等也作出近似言论，引起不少争议。有美国外交智库专家便认为，日本政府可能会利用锁岛演练一事，加紧推动所谓“协防台湾”，以及配合华府，鼓吹组建“亚太版北约”。台海局势现在已够紧张，愈多国家或明或暗插手，只会令危机更难缓和，并令误判误读引爆冲突的机会升高。