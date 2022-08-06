台海不再有“中线”之后

来源：台湾中时新闻网

4日中午12点起，中国大陆解放军对台湾展开环周边的军演，可算是解放军大规模军改后第一次进行跨战区、跨三军、火箭与战略支援等军兵种的联合军演，采实兵实弹，除了以台湾为目标，并兼顾敲山震虎，威慑美日在未来台湾有事时意图介入的企图为作战目标。

在战略上，此次北京藉佩洛西访台之机会，以“联合军事行动”名义，在台湾四周水域和空域画为军事禁区，客观上形成军演期间进出台湾的飞机和舰船都面临风险，把台湾主要航线都控制在范围内，进而对台湾形成可控的包围。2012年北京对钓鱼岛事件的处理，也是迅雷不及掩耳地公布钓鱼岛诸岛领海基线，向世界宣示对其拥有主权，并实现了从此对钓鱼岛海域的常态化巡航。此两者的处理都是不战而屈人之兵的极睿智谋略。

大陆对台湾进行六方“全包”式实弹演习，在演习区的设定上，几乎全部进入台湾的防空识别区，而且海峡北区的演习区已一半跨过中线，这也意味着台湾海峡不再有所谓“中线”，也等于“废除”了台方的防空识别区，如果这种演习藉此次机会常态化，未来台方的防务将更加复杂。

分析解放军东部战区的军演，南部演习区将截断台湾大部分油气的进口，与高雄和澎湖、东西岸间兵力转运与联系，形同掌握了台湾的死穴；且对美国意图利用琉球以及日本的西南群岛作为介入的基地也凸显了敲山震虎的威慑；同时杜绝巴士海峡、三貂角至钓鱼岛的美日军通道。这样的布局，足证东部战区成立以来对其战略目标已下足了苦心研究，绝非龙套旗牌虚晃一招，这点足以让台湾忧心。

这个六面全包式军演只能算是“围而不困”的起手式而已，我认为未来封锁势在必行。不过台湾从上到下还没有人体认到对台湾封锁如同截断了生命线般的致命，当台湾油、气、煤、电都丧失了，还拿什么抗敌？四面环海的台湾竟然敢订出未来的能源50%靠外来的天然气，请国安高层告诉我们，你们有没有想过这些天然气靠什么穿过层层封锁运到台湾？你们可曾以“国家”的大事为着眼，关心过海军执行反封锁兵力与战力的发展？尤其是反封锁作战随着空中威胁的加入，绝对是要付出更高代价的，水面舰的战损交换率将急剧上升。

不管4日打了几枚飞弹，两艘055驱逐舰率领053C与053D，四舰正陈兵花东海域东部，还配合无人机巡弋。辽宁打击支队在北区，山东支队在南区，皆解放军的新锐兵力。此刻，该有人出面问美国政府文官和智库学者，这个解放军军演的局，你们唱的那一套非对称式“抵抗行动”能反制得了吗？能反制哪一个演习区的威胁？别再干涉台湾的国防战略了，恐怕面对大陆这种军演的想定，你们那一套介入的战略构想也要重新修订了吧！

（作者：兰宁利，台湾海军退役中将）