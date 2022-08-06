大陆导弹飞越上空 该公布还是不公布？

来源：台湾《联合报》

中国大陆军演第一天，“主秀”是导弹试射。台军傍晚宣布，解放军对台湾东北、东部、西南的操演区，共发射11枚东风系列导弹。晚间日本防卫省的数字仅九枚，但明确标示出各导弹的时间与路径，其中四枚通过台北上空后，落在与那国岛附近海域。由于下午记者提问时，台湾国防部曾表示“导弹没有飞越台湾上空”，因此日方白纸黑字一出，立刻引起质疑，认为军方配合蔡政府蓄意粉饰太平，若非日本政府宣布，民众还不知道大陆导弹已经从头顶飞越。

对此必须要“科普”：超出大气层之外就非属领空，不在国家主权范围内；大气层与太空的界线，没有绝对定义，一般认定在离地80~100公里。弹道导弹飞行轨迹穿出大气层，最大高度约在射程的四分之一左右。依据日方资讯（台方并无公布细节），通过台北上空为第六至九枚，飞行距离约500至550公里，通过北台湾上空时，约正处于最大高度，因此应不在领空内。

另一方面，台军的爱国者三型防空导弹虽具备反弹道导弹能力，但射程仅20公里。以日方公布的九枚大陆导弹轨迹，台湾岛上的爱三导弹，不是轨迹太高就是落点太远，根本没机会拦截。所谓台军何不将其打下的批评，其实没有事实基础。

虽然打不着，但是否该发布防空警报？对此台湾国防部说，弹道导弹主要路径位于大气层外，对飞越之地面区域并无危害。台军监侦掌握大陆导弹弹道，预测出其路径将落于东部外海，因此未发放防空警报。

道理说得通，实务上也有反证：2017年朝鲜试射导弹通过日本上空，日方就曾发布警报。不过当时安倍政府的动作，明显是趁机宣传强化防卫能力，甚至把爱国者发射车放列在防卫省大楼前，此举毫无战术意义，只有宣传价值。

换言之，弹道导弹通过他国上空，法理上未侵犯领空，实质上也难击落，但铁定会让对方不悦。至于要不要发布警报，就是高度政治性的选择。当今政府的宣传主轴，既要确保民众对北京同仇敌忾，同时又要淡化威胁强度以免恐慌，不愿发布警报，并不令人讶异。

然而，不发警报是一回事，台湾国防部宣称“导弹未飞越”又被打脸，就是另一层级。如果检视时间表，解放军第一枚导弹是中原标准时间13时56分，通过北台湾是最后四枚，15时06分至08分。再考虑新闻发稿时间，因此的确很可能，记者询问国防部时，当时解放军已发射的导弹，都落在台湾南北两端，还没有飞越本岛。

不过，以台军的情蒐与情言能力，应该不难预期，接下来导弹可能射往东部外海（此地是解放军唯一明确宣布要射导弹的操演区，南北两端反而没提）。就军事专业而言，弹道导弹从大气层外飞过，的确没什么伤害。但是军方应该换位思考，一般民众得知“头顶有导弹通过”，难免会情绪冲击；第一时间宣称没有，等一下就覆水难收，反而落个粉饰太平的质疑。

尤其先前坊间就有相关人士强调，“解放军导弹可能通过三大都会”说法；演习之初急于“找哏”的媒体，自然积极炒作成话题。在这种情况下，台军何不在解放军导弹通过上空后第一时间，就发布消息证实，同时提醒导弹飞越不会产生伤害。掌握话语的主动权，方可最大程度拆解不必要疑虑。事实情况却是日方公布路径，台湾民众才惊觉“被导弹飞越”，反而徒增不信任。