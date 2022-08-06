中国大陆军演达到效果了吗？

来源：台湾中时新闻网

美国众议院议长佩洛西离台后，中国大陆解放军根据事先的预告开始在台海周边举行军事演习，首日从大陆东南沿海向台湾东北、西南方向发射东风导弹，其中4枚飞越台湾领空的上方。外界多将此次军演与1996年台海危机相比较，但毕竟时空背景、美中力量今非昔比，这次大陆军演是否取得预期效果，是否达成预设目标，都应跳出主观情绪予以务实评估。

第一，如果说此次大陆军演对台湾民心“恐吓无效”，恐怕是一厢情愿的误判，因为根据中共长期对台政策，大陆本就无意透过军演让台湾民众“感到害怕”。8月4日军演开始后，台湾民众若无其事的社会状况成为外媒报道焦点，舆论中一个重要观点就是：大陆军演吓台无效。

但事实上，大陆本来就是要将“绝大多数台湾同胞”与“极少数台独势力”区分，军演意在“打台独不打台胞”。假如军演真的搞到停水、停电，无论陆方如何影响舆论，无需民进党刻意操作，台湾民众就会把气发泄在北京身上。反之，军演首日仅仅几枚导弹越过台湾领空上方，蔡政府或军方是否有义务向公众预警，就已经引发舆论一片嘈杂了。

第二，此次大陆军演意在展现对台海周边区域握有军事控制力，但也遵守“中美不开战”的底线。虽然美、日等印太盟友对此次军演高度警戒，并将其视为对解放军实战能力的情蒐契机，但与1996年台海危机截然不同的是，美军尚未扮演开进台海演习关键区域的“不速之客”。

据“南海战略态势感知”推特讯息，大陆军演首日，美军机在台湾东、南方向游弋，未有进入台海之情事。尽管白宫宣布未来几周内将派遣机舰穿越台湾海峡，继续展现对台的支持，但这已经与此次军演时间错开，也未讲明是否属例行性通过。如果美军下次通过台海时，大陆仍以常规兵力跟监，就说明美中之间依然守住了不开战、不冲突的底线。

第三，大陆对台“三分军事、七分政治”预料不会改变，此次台海军演与其他制裁性手段，意在宣示对台拥有“管辖权”。大陆是党指挥枪，军事上的任何动作最终听命于政治决策，也最终服务于政治目标。因此，没必要过度聚焦此次军演本身，而是要结合军演，对大陆其他的对台舆论、法政、经贸攻势进行综合研判。

例如，国台办宣布将台湾民主基金会、国际合作发展基金会以及有捐款纪录的台企列入台独制裁清单后，凌网科技就有董事火速辞职、宣德科技宣布出清被制裁的宣德能源持股，再如浙江省抓捕独派人士杨智渊，尽管这些企业和个人看似都是“小咖”，但此举就是宣示北京“管得到”台湾。

同理，从佩洛西专机绕行菲律宾避开解放军监控，到大陆军演区域环绕台湾四周，这是北京在军事上宣示对台海区域的“管辖权”，和上述对台湾个人、企业的“管辖权”之意义相通。如此看来，现在还会有人认为这次大陆军演没有效果吗？

（作者：苏泳霖，台湾智库研究员）