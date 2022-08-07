分析：日本在台湾问题上不是追随者

来源：香港01

作者：郑真

佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾之后，中国大陆采取了围台军事等前所未有的手段进行反制。

加拿大、法国、德国、意大利、日本、英国、美国七国集团外长和欧盟高级代表8月3日发表声明，称“对中国所宣布的、近期的威胁性行动，特别是实弹演习和经济胁迫表示关切，这可能导致不必要的紧张升级。没有任何理由利用一次访问作为借口，在台湾海峡进行咄咄逼人的军事活动。我们国家的立法者们国际出行是正常的、例行的。中国的升级性反应可能加剧紧张局势，破坏地区稳定。”

中国外交部副部长邓励8月4日紧急召见日本驻华大使垂秀夫以及有关欧洲国家大使进行严正交涉。中国方面还取消了原定于8月4日在金边举行的中日外长会。

分析认为，G7外长声明本质上是对美国众议院议长佩洛西访问台湾的力挺，是对中国内政的干涉。此次声明是美国方面外交运作的结果，集中体现了对英法德意等国在外交政策上对美国的追随。

不过，旅日中国学者、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员赵宏伟接受《香港01》记者采访时说，日本在其他问题上是跟随美国，只在台湾问题上，日本是打先锋的。

赵宏伟进一步指出，日本非常希望把台湾这点事挑得越大越好，非常希望美国被卷入武力冲突。日本知道美国不想被卷进去，但是日本想创造这个条件把美国卷进去。美国卷入武力冲突，中国就不能统一台湾，日本的最终目的是阻止中国统一台湾。

为什么要阻止中国统一，日本的逻辑非常简明扼要，失去台湾，就失去钓鱼岛，就失去琉球，那么日本就要臣服中国。日本认为日本的第一次振兴是以占领台湾为标志的，那么21世纪的第二次复兴也必须要保住台湾。

赵宏伟认为虽然眼下美国因为佩洛西访问台湾同中国大陆关系紧张，但实际上美国对台湾没有特别执迷的情感，日本对台湾有相当复杂的历史渊源。

甲午战争马关条约签订日是1895年4月17日，台湾割让给日本，4月17日这个日子日本人很重视。1996年4月17日，日本时任桥本龙太郎和美国时任总统克林顿发表美日同盟宣言，共同声明一个最重大的变化叫周边事态，说的就是台湾。

2012年4月17日，东京都知事石原慎太郎专门跑到华盛顿在华盛顿召开记者会，宣布向全日本人民募捐买钓鱼岛，这个事撬动了当时的野田政府将钓鱼岛国有化。2021年4月7日，日本菅义伟首相和美国拜登总统发布共同声明，在两国共同声明当中第一次提到了台湾问题。而且4月17日那一天，日本在台湾的日本台湾协会建了一个新馆开馆，当天在新馆在院里升起日本国旗，这是日本在中日邦交正常化之后，1972年来的50年里第一次在台湾升起日本国旗。同一天，2021年4月17日，现在防卫大臣岸信夫坐飞机飞到日本距台湾最近的与那国岛眺望台湾。

中国外交部新闻发言人华春莹8月4日所说日本在台湾问题上负有历史罪责，但是日本并不这么认为。按照赵宏伟的说法，日本的对外扩张很清晰，先占了琉球，又占了台湾，又去侵略大陆，又败回来。日本认为自己是战败丢了台湾。日本从振兴到失败再到复兴，该怎么复兴？ 1972年收回琉球，接着就琢磨钓鱼岛，现在又琢磨台湾。日本现在根本不考虑跟中国改善关系，不考虑这个事情。