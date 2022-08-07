河南金融监管系统反腐提速！“老同事”前后脚被查

来源：“券商中国”微信公众号

作者：秦燕玲

中国银保监会官方微信8月5日信息显示，银保监会信阳监管分局二级巡视员王献军涉嫌严重违纪违法，经中央纪委国家监委驻中国银保监会纪检监察组和河南省监察委员会批准，目前正接受中国银保监会河南监管局纪委纪律审查和鹤壁市监察委员会监察调查。

同日，河南金融监管系统内被查的还有河南省农村信用联合社原党委委员、副主任关奇峰。河南省纪委监委网站信息显示，关奇峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

免职后再任“智囊”

公开信息显示，关奇峰，男，汉族，1959年10月出生，河南柘城人，1976年12月参加工作，1978年7月加入中国共产党，大学学历。

1998年11月至2003年11月，历任中国农业银行焦作分行党委委员、副行长和河南省分行科技中心副总经理、分行副行长。

2003年11月以后进入中国农业发展银行系统，历任信息电脑部综合规划处正处级干部，信息技术部综合处正处级干部、处长，信息技术部副总经理。

2009年6月至2020年6月，任河南省农村信用联合社党委委员、副主任；2020年6月以后，则任河南省政府参事。

河南省政府2020年7月17日发布了关于免去关奇峰职务的通知，宣布免去其河南省农村信用社联合社副主任职务；而早在2020年2月7日，河南省政府就通知显示，决定聘任张柏山等三任为参事，其中就包括关奇峰。

“老同事”前后脚落马

公开信息显示，此番被查的王献军，男，汉族，1963年12月出生，河南平舆人，1981年9月参加工作，1984年6月加入中国共产党，大学学历。

自2003年12月起进入银保监系统，历任银监会驻马店监管分局办公室主任、党委办公室主任，信阳监管分局党委委员、副局长，周口监管分局党委委员、副局长、纪委书记，周口监管分局党委书记、局长，驻马店监管分局党委书记、局长；银保监会驻马店监管分局正处长级干部，信阳监管分局党委书记、局长、一级调研员、二级巡视员等职。

值得一提的是，王献军与7月29日被查的银保监会开封监管分局党委书记、局长夏军同一时间进入银监会驻马店监管分局，并且先后在银监会驻马店监管分局和银保监会驻马店监管分局共事过五年又八个月时间。

2003年12月至2004年4月，王献军任银监会驻马店监管分局办公室主任、党委办公室主任，而夏军则在2003年12月至2009年12月期间，历任银监会驻马店监管分局办公室副主任，财务会计科副科长、科长，办公室主任、党委办公室主任。

也就意味着王献军调任后不久，夏军即接替其成为银监会驻马店监管分局办公室主任、党委办公室主任。

2013年12月，王献军回到银监会驻马店监管分局，任党委书记、局长，直至2018年10月；而夏军则自2009年12月起，担任银监会驻马店监管分局党委委员、副局长，任期同样是到2018年10月。

2018年10月至2019年4月，王献军和夏军分别为银保监会驻马店监管分局正处长级干部和银保监会驻马店监管分局副处长级干部。

自此之后，王献军和夏军再无共事经历。王献军2019年4月至2021年9月，历任银保监会信阳监管分局党委书记、局长、一级调研员、二级巡视员，2021年9月之后，只担任银保监会信阳监管分局二级巡视员，直至被查。

而夏军则在2019年4月至2020年10月，任银保监会驻马店监管分局党委委员、副局长；2020年10月调任银保监会开封监管分局党委书记、局长，直至被查。

河南金融监管系统反腐提速：不足半月已有六人被查

7月24日至今，河南银保监系统至今已有四人“落马”。分别是银保监会河南监管局一级巡视员李焕亭，银保监会开封监管分局党委书记、局长夏军，银保监会河南监管局非银二处处长、一级调研员郭琴和5日被查的银保监会信阳监管分局二级巡视员王献军。

从整个河南金融监管系统来看，除上述4名银保监系统官员以外，“落马”的还有中国人民银行郑州中心支行金融稳定处处长赵德旺以及被查的河南省农村信用联合社原党委委员、副主任关奇峰。

近日，银保监会召开全系统2022年年中工作座谈会暨纪检监察工作（电视电话）座谈会，明确指出，下半年将始终保持惩治金融腐败的强大力量常在，严肃查处高风险中小银行保险机构背后的监管腐败问题。驰而不息纠治“四风”，对顶风违纪的，从严从快查处。