台海危机 掀起中美舆论外交战

来源：香港《星岛日报》社论

美国众议院议长佩洛西访台，北京作出强硬反制，中美博弈战场不只在台海，还有国际舆论，美国胜在“声大”，中国近年因积极经营朋友，也渐见“人多”优势，可以反击美国指鹿为马的指责；此外，北京也希望令亚太国家反思安全繁荣，勿跟从美国挑动台海乱局。

俄乌战争凸显国际舆论的重要性，俄国因被北约围堵而出兵乌克兰，在国际舆论上处于绝对下风，美国在联合国发动谴责俄国侵乌，结果141票赞成、35票弃权，只得五票反对，令美国振振有词，带领西方全方位制裁俄国。在两岸议题上，中国虽拥有台湾主权，两岸分治却是事实，加上美国背后大玩台湾牌，以切香肠手法推动台独、破坏两岸统一，若北京贸然反击美国，可能被西方渲染为小题大做、反应过激，反削弱中国的国际声誉。

中美愈益呈现两阵对圆

这一次佩洛西挟美国第三号人物之姿访台，明显挑衅北京、违反美国“一个中国”承诺，北京占得道理，因而可一次过大幅提升威慑台独行动，推出环岛军演，并向美国大打台湾牌，作出惩罚反击，宣布八项反制措施。北京借佩洛西明显违规，重申中国拥有台湾主权的事实、巩固国际舆论对“一个中国”支持。

毫无悬念的是，美、英、德、法、意、加、日的七国集团和欧盟高级代表发表声明，力撑佩洛西访问是完全正常、例行行为，并倒打一耙，指责北京实弹演习为过激反应，破坏地区稳定。佩洛西恶意挑衅在先，七国集团等反诬中国反应过度，无疑是颠倒黑白，但因西方掌控国际主要媒体，其声音得到放大而变得特别“声大”；中国则因近年成功拉拢发展中国家，而有人多的优势，俄罗斯、伊朗、古巴、北韩等力撑北京，批评佩洛西严重侵犯中国主权和领土完整。外长王毅也表示有100多个国家已表态坚决支持“一个中国”。

中美近年在国际上愈益呈现两阵对圆，如美国去年两度借联合国狙击中国，批评中国的香港和新疆政策，结果获40多个西方国家支持，却有近百个国家表态支持中国对港对疆政策，反对别国干涉中国内政。美国要在国际舆论上制造北京胁逼台湾民主的形象，中国这一次借佩洛西访台发难，也是向国际指出，美国才是麻烦制造者，挑动台独、破坏两岸统一，若日后北京被逼对台出兵，美国难脱搞事罪责。

此外，北京借这一次反击佩洛西，也可促使亚太国家反思对中美博弈的立场。亚洲诸国一直希望左右逢源，经济靠拢中国、政治靠拢美国，不想中美碰撞激化，但美国加力围堵中国、力撑台独，还意图将北约引入亚洲，亚太和平已遭严重威胁。北京这一次将中美矛盾挑明，不容美国搞台独，并利用军演告诉亚洲国家，美国或台独一旦逾越界线，台海将兵戎相见，亚太繁荣稳定难保。

争取更多亚太邻国支持

在这场佩洛西引爆的台海危机中，只有日本仍然积极紧跟美国棒打中国，其他国家则有所退却，如近年担当反华急先锋的澳洲，自工党新政府5月底上场后，反中立场已有变化，中澳外长阔别三年而在上月初会面后，中国恢复入口澳洲煤炭，澳洲售华铁矿石则首次以人民币结算，双方谨慎地改善关系，澳洲政府对佩洛西访台，一直没表态支持，直至北京绕台岛军演，澳洲昨天才被美日伙挟发表联合声明，要求北京停止军演。

最戏剧性的是韩国冷待佩洛西访韩，总统尹锡悦以休假为由拒与她会面，而只作电话交谈，又没派代表接机，反而为巩固中韩经贸和供应链，韩国外长本周应邀访问中国，就显出其先经济后政治的选择。

美国一直渲染中国会威胁邻国的论调，北京借这一次佩洛西搞事，指出美国的谬误，现在连美国盟友南韩和澳洲都非甘愿紧跟美国，其他亚洲国家如亚细安等国，自更担心美国对亚太繁荣稳定的威胁。中国若能争取更多亚太邻国的支持，将有助统一台湾和反制美国。