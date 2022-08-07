中国大陆军方演训战略 浮现攻台军事布局

来源：台湾联合新闻网

作者：洪哲政、廖士锋

解放军实弹演习激化台海风云，观察东部战区释出讯息，每天演训都有不同重点：4日“精确打击”、5日“对海封控与制空作战”、6日“对陆打击、对海突击”，依序架构出中国大陆军方对台演训背后的战略设想。依照公布时程，今天上午将是大陆军方包围台湾的军演关键阶段，预料将完整呈现大陆军方包围台湾的军事布局，引发全球关注。

不过，受到政治因素限制，台湾国防部保守低调，当自家邻接区，甚至领空、海域遭挑衅，仍以“严密监控、广播驱离、备战而不求战”谨小慎微表达因应立场，导致监侦讯息发布、心战作为，处处被动。

大陆军方三天演习，4日主角是飞弹与火箭炮，重点为“精确打击”和“区域拒止”；5日主角则是大陆海空军，重点则是“制空作战”；6日主角又变为海军，重点则是“对陆打击、对海突击”。

大陆军方此波军事操演定为三天，研判就是演练在72小时内，完成台海封锁、同时夺下空权和海权，建立海上输送带，让外军无法在72小时内进入台海周边支援或介入战场，演练大陆军方长久以来“快打、速决、损小、效高”的战略指导，大陆军方事前甚至透过新华社说明操演科目。

96台海危机时，或因侦搜装备不足，台湾军方全军提升战备、管制休假，官兵写遗书备战，同时秘密调动应急攻陆武器至前线，完整将固安作战计划演练一遍。但必须付出的代价，就是社会因资讯缺乏而恐慌、股市大跌，外界接连探讨美侨如何撤离台湾。

或许这也是民进党政府想要避免的事，尤其年底选举将至，即使面临大陆军方远高于96台海危机的操演阵仗，台湾军方未曾提升战备，内部仅以不成文的“加强战备”外驰内张运作，耗资巨额款项购置防空飞弹、攻陆飞弹，因“经常战备时期突发状况处置规定”修订为宁可承受第一击，也不开第一枪，仅存的不对称战略优势没有推定的机会，防卫想定与现实脱节。

台湾有长程预警雷达这项战略预警优势，但当防卫想定是先承受第一击，毋怪不发防空警报；台湾积极采购远距精准武器，耗资2000多亿元（新台币，92亿新元）自制飞弹提升海空战力，规定却是先挨打，买来何用？

大陆军方演习前，台湾军方汉光演习实兵演练刚结束，台湾军方“四年期国防总检讨”曾对蔡政府所提“重层吓阻”战术作出描述：“发挥联合战力，使敌陷入多重困境，吓阻其不致轻启战端。倘敌仍执意进犯，则依拒敌于彼岸、击敌于海上、毁敌于水际、歼敌于滩岸之用兵理念，对敌实施重层拦截及联合火力打击，逐次削弱敌作战能力，瓦解其攻势，以阻敌登岛进犯”。

面对大陆军方重兵封锁台湾的演训，外界却看不到防卫想定的实践和训练。政治指导军事，固然是民主政治的一环，但面对此次模拟接战实体的大事件，台湾军方只有辛劳，却无练兵效果，殊为可惜。