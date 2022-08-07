德国为何在两岸关系上陷入两难？

来源：德国之声

美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）访问台湾，不但加剧了中美和台海两岸之间的紧张关系，也对德国造成影响。无论哪种方式，柏林都很难置身于日益加剧的中美冲突之外。

德国外交政策面临两难境地，因为中国是德国最重要的贸易伙伴。如果柏林明确反对中国收复台湾，这可能会引发严重冲突，尤其是在经济方面。然而，如果德国保持沉默，该国就会破坏其“以价值观为基础”的外交政策的主张。

台湾驻德代表谢志伟所在的驻德国台北代表处，步行不到半小时即可到达中华人民共和国大使馆。然而，这两个办公室是天壤之别。谢志伟告诉德国之声记者，这样的紧张关系，不仅仅存在于台湾和中国之间，而是“两个价值体系”：独裁和民主。

8月1日，也就是佩洛西抵达台湾的前一天，德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）在美国纽约举行的联合国核武器会议上发表声明，引起了轰动。这位绿党政治家当时说：“我们不接受违反国际法，一个较大的邻国侵犯其较小的邻国违反国际法的情况——当然，这也适用于中国。”

隔日，德国驻华大使傅融（Patricia Hildegard Flor）被中国外交部召见。随后，傅融在推特上写道：“今天开诚布公！在与（中国）外交部副部长邓力的会晤中，我强调：德国坚持一个中国政策。与台湾当局的交流是这一政策的一部分。”

德国的“一中政策”

傅融的推特故意使用“当局”一词而不是“政府”，因为德国没有正式承认台湾为独立国家；相反，台湾被认为是中国的一部分。台湾政府与德国政府之间没有高层接触。

尽管实行“一中政策”，德国和台湾仍保持著密切的关系。德国外交部在网站上表示，台湾和德国是“重要的价值合作伙伴，通过密切和实质性的经济、文化和科学联系联系在一起”。柏林在台湾有一个外交机构，叫做德国在台协会。

去年年底上台的德国中左翼政府，在其联合协议中阐明了其对台湾的立场：“台湾海峡现状的改变只能通过和平和双方协议进行。在欧盟一个中国政策的框架下，我们支持民主台湾参与国际组织。”

几十年来，德国政府一直拒绝向台湾提供武器，但双方经贸关系相当繁荣。德国是台湾在欧洲最大的贸易伙伴，2021年双方贸易额达到220亿美元（304亿新元）。然而，与中国大陆的贸易额使这种关系相形见绌，德国与中国大陆的贸易额是台湾的12倍。

2019年，欧盟在一份战略文件中表示，中国同时是合作伙伴、竞争对手和竞争对手。2020年，德国前总理默克尔（Angela Merkel）领导下的德国前政府，通过了新的指导方针，强调安全政策、战略伙伴关系以及“中美之间日益加剧的对抗”。

去年，德国海军将拜仁号护卫舰（Frigate Bayern）开往印太地区，向北京发出信号，表明德国将支持“自由海上航线和遵守国际法”。而德国的新政府正在制定新的国家安全战略。

美国的角色

自美国前总统特朗普（Donald Trump）入主白宫以来，美国就与中国进行贸易战，其中许多关税在现任总统拜登（Joe Biden）任内仍然有效。而欧洲国家一直在寻找与中国“脱钩”的方法。

德国政治学者​​伯拉默尔（Josef Braml）说，“即使没有军事对抗，欧洲人，尤其是我们德国人，也将成为华盛顿现在正在推动的与中国经济脱钩的受害者。”

如果特朗普或类似的对华鹰派在2024年再度入主白宫，布拉姆认为欧盟将需要更大的战略主权。这将包括一个更强大的政治和军事联盟，它将与美国保持密切关系，“但作为伙伴而不是附庸”，他说。

“如果我们不能在这方面取得成功，我们将成为美中重大对抗中的附带损害，”布拉姆说。

德国国会议员将访台

继美国众议院议长裴洛西后，德新社（DPA）5日引述知情人士报道，德国国会人权委员会10月底将派代表团访问台湾，这个代表团将由八位国会议员组成，涵盖德国朝野所有六个政党的议员。

代表团成员之一、德国绿党的米雅托维奇（Boris Mijatović）表示，台湾是德国重要的贸易伙伴，例如在半导体领域，这样的议员出访“很平常”。

德国国会人权委员会原本规划2020年访台，但由于疫情因素取消了当时的访问。这次出访亚洲规划已久，代表团预计还将前往日本和香港。

德国国会国防委员会主席施卓克－齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）接受德国之声访问时表示，西方对“一中政策”的尊重没有改变，中国大陆的耀武扬威实在没必要，只是反映出不安全感。

她说，台湾拥有坚强的民主，值得德国与台湾站在一起，不能先问中国大陆行不行才访问台湾、或因为中国大陆恐吓就不去，有机会的话她也会出访台湾。