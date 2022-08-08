美国外交转弯 有意解冻与俄关系

来源：香港《星岛日报》社论

美国众议院议长佩洛西访台，引发台海危机，拜登在处理中美碰撞之时，向俄罗斯伸出橄榄枝，有意恢复美俄高层接触。拜登解冻美俄冰封关系，无非逼于形势，要纾缓国内通胀、减少欧洲盟友抱怨，以及离间中俄合作。不过，拜登转軚恢复与俄接触，可能影响其国内声望，以及东欧北欧盟友的信任，反映他在国内外麻烦一大堆，难以首尾兼顾。

自从2月底俄罗斯入侵乌克兰后，美国对俄罗斯采取全方位打击和制裁，甚至全面拒绝与俄接触，在国际场合还杯葛俄方官员，以图羞辱俄国，如二十国集团财长4月举行会议，轮到俄方发言时，美国财长耶伦带同多个西方国家官员离场抗议。

然而，美国上月底却自行破冰，包括7月底让国务卿布林肯与俄国外长拉夫罗夫通电话，建议换囚，以在美国定罪的俄罗斯军火商布特，换取因携带含大麻油电子烟进入俄国而被判刑的美国女篮球明星格琳娜，以及被判间谍罪的美国商人惠兰。此外，拜登上周也公开向俄罗斯喊话，表示他准备好与俄国磋商新的裁减核武条约，呼吁莫斯科善意回应。

解冻美俄关系为势所逼

拜登解冻美俄关系，相信是为势所逼。

其一，拜登要缓和国内火热通胀。由于俄乌战事及美欧对俄国全面制裁，导致能源和粮食价格暴涨，结果美国六月通胀高烧达9.1%，成拜登民望的致命伤。为了缓和通胀压力，拜登上月亲访他曾说要孤立的沙特，又与被指杀害美国记者的沙特皇储穆罕默德碰拳示好，但仍无法促成沙特增产石油。

现唯有退而求其次，改善美俄关系，下一步或可松绑部分对俄制裁，以纾解通胀。布林肯与拉夫罗夫通电话谈换囚，就加插敦促俄方履行容许乌克兰粮食出口的协议，或许这才是美方更热切的要求。

其二，拜登要缓减欧洲大国抱怨。欧洲跟从美国全面制裁俄国，是搬石头砸自己脚，俄罗斯大削能源出口欧洲，导致欧洲天然气价格暴升，俄罗斯更威胁今年冬季再减供应，欧洲能源危机逼在眉睫，冲击美欧联手遏俄的合作。为了减少欧洲大国对美的抱怨，拜登缓和与俄国紧张关系，换取俄方续向欧洲供应能源，就变成拜登不想做也要做的任务。

其三，美俄是国际大国，相互之间有剪不断、理还乱的交往，实难一刀切地冰封。就如佩洛西访台后，中国只对美国作出八项制裁，冻结双方军事连系，以及暂停在禁毒、对抗暖化等合作，白宫已气恼地批评中国极度不负责任，布林肯更斥中国挟持全球关注议题上的合作。相比美国制裁俄国，中国制裁美国只属九牛一毛，美国痛斥中方之时，可有自问冰封美俄关系对世界造成哪些恶果？正因美国全面惩罚俄国，也是惩罚自己和盟友，推高通胀、加剧地缘局势紧张，美国无法再以此打垮俄国，就不得已解封。

中美关系对拜登也有影响。早在7月底，拜登已知无法阻挠佩洛西访台，并知这将导致中美强烈碰撞，拜登缓和美俄对峙，可避免中俄因同时与美闹翻而走得更近，如中国愿支援俄国军力、俄方派军舰巡航亚洲等。若俄方正面回应美国，美方还可寻隙离间中俄。

乌恐成弃子 寻求中国援手

拜登解封与俄关系，并非没有代价。美俄谈换囚，美国舆论负评不多，毕竟美国人重视救回本国国民，但拜登若放松对俄制裁，或与俄国总统普京握手，或会招来舆论炮轰，他与沙特皇储穆罕默德碰拳，就遭国内媒体痛批；其次，东欧和北欧国家担心俄国威胁，故大力支持美国制俄，若拜登与俄复交，东欧和北欧国家就可能觉得遭美出卖。

当然更受影响的是乌克兰，难怪乌国总统泽连斯基近日特意接受香港报章访问，提出要与中国国家主席习近平直接对话，请他运用影响力结束俄乌战事。看来乌克兰也担心成为美国弃子，正另寻中国援手。对此，台湾民众实应深思，台湾为美国与北京硬碰，结果很可能如乌克兰般成最大输家。