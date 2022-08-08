台海对峙 全球断链风险升高

来源：台湾《经济日报》社论

近期中国大陆在台海举行军演，不但海运路线受影响，空运航班也必须绕路甚至取消，是1996年以来台海对峙最严峻的时刻。过去10年来，两岸贸易额从1600亿美元（2211亿新元）上升至3283亿美元，不论从出口比重、贸易顺差与供应链等角度来看，两岸经贸关系都是世界上最重要的经贸体系之一，如今台海成为除了乌克兰以外，全球地缘政治最紧张的区域，这对两岸经贸到全球供应链都将发生深远的影响。

回顾两岸经贸的历史，从上世纪90年代迄今，经历了多次地缘政治或非经济因素突发事件干扰，包括千岛湖事件、95-96飞弹危机、戒急用忍和反分裂国家法，一直到此次被外界视为的第四次台海危机。在此次台海危机之前，两岸经贸的逆风往往在短暂的吹拂后又继续往前，不论贸易规模与供应链合作均持续深化。这个趋势在近两年已见转向的可能，从美中贸易战、科技战到此次的台海军事演习，极可能让长达30年的两岸经贸往来发展出现转向。

在此次台海军事演习之前，两岸政治对经贸的干扰均属局部性与短暂性。以2005年反分裂国家法的风波为例，当年奇美先是在大陆的投资受到中国大陆严厉检视，在奇美创办人许文龙发表支持反分裂国家法公开信后，换成奇美登陆受到台湾政府的关切。当年的风波两岸经贸态势并未出现根本性的变化，甚至在之后全球化的浪潮下，两岸经贸规模出现更迅速的提升。

但近年两岸经贸关系已出现比过往更大的逆风，此次台海军事危机，中国大陆对台湾农渔牧与食品业祭出了大规模禁止输入，并点名多家台湾企业因支持台独而列为制裁对象，这已跟过往两岸因关系紧张而仅锁定个别企业或产业类别管制已有层次上的不同，因此外界担心下一步中国大陆可能从海峡两岸经济合作架构协议（ECFA）下手，如果成真，代表两岸经贸受地缘政治紧张的影响，将从点扩大至面，进一步威胁到两岸经贸的地基。

这项变化让企业忧心忡忡，担心的不仅是企业本身的营运发展，更严重的是全球供应链的重组与断链。过去数年，美国与中国大陆打起了贸易战与科技战，美国自认双方的竞争关系不影响合作关系，但实际上却不是那么回事。以半导体供应为例，美国想要把中国大陆排除在先进半导体制造圈之外，但中国大陆出自于自身产业发展与国防的需要，必然仍要插旗先进半导体制造，这也是国外某些评论者担心，中国大陆会把夺取台积电视为进攻台湾的诱因。

在上述风潮带动下，美国、日本与欧洲分别推动半导体本地制造化，台积电因此分别去美国与日本投资，但从目前发展来看，都将落入台积电创办人张忠谋的预言：各国倾全力发展半导体本地制造，但因供应链不完整与生产成本高，推动半导体在地制造不可能会成功。台积电董事长刘德音日前接受美国CNN专访时更称，若中国大陆攻台强夺台积电，届时要担心的不是晶片供应，而是世界秩序的崩坏，因为世界经济引擎可能因此停止运转。台积电生产若停摆，大陆经济也会混乱，这将是台、美、陆三输的局面。

刘德音的最坏预期并非不可能发生，此次台海危机已可看出两岸敌意螺旋可以在数日内陡升，个别产业的出口与产业链的合作关系可以在一日内就中断。过去30年两岸持续发展的经贸合作，从今年开始很可能转向一个配套不完整与生产成本更高的供应链，这对产业、消费乃至于全球经济，都将进入一个全新与未知的领域，通膨只是目前看到的单一负面因素，产业若因新冷战的出现，将为此付出更大的代价。