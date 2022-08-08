台北变哈尔科夫的噩梦

来源：香港《明报》

作者：季霆刚

美国联邦众议院议长佩洛西在未有正式公布行程下访台，于8月2日晚抵达台北松山机场。佩洛西抵台后，解放军东部战区新闻发言人施毅随即表示，东部战区将在台湾岛周边开展一系列联合军事行动。

2日晚对两岸上下而言可谓有惊无险，佩洛西这一程航班，比美国男星Harrison Ford的电影惊悚之作《空军一号》还要紧张，几乎引发世纪大战。最后，航班顺利降落，但这场中美剧斗并未告一段落，笔者恐怕这种对抗格局只升不跌。

佩洛西有如脱缰之马，在政治生涯尾声展开所谓最后之旅，正值中共二十大和美国中期选举之前。佩洛西在台期间称，希望此行能为其他美国高层访台铺路。

俄乌战争成美民主党决策转捩点

佩洛西一言，可能是进一步扩增美国2018年通过的《台湾旅行法》范围，在民主党当政下之美国，将进一步令“一中”政策空洞化，比特朗普执政时更甚，而且有加剧之势，这将令大陆更为惕厉。此已非战略模糊与否之问题，而是空谈“一中”，有意欺蒙大陆，如此一来将更不利两岸情势。

一直以来，除非涉及主权问题，中国大陆本着善意，相互管控分歧；但佩洛西在中美两国元首通话后依然来台，显示于重大分歧上，美国民主党的决策已经完全以意识形态来取决，而转捩点就在俄乌战争。

美国总统拜登在俄乌战争发生后的首个月，就称莫斯科的侵略是对民主的重大考验（the test of this moment is the test of all time）；他又在演讲称“看在上帝的份上，这个人（普京）不能继续掌权（for God's sake, this man cannot remain in power）”。

其实在去年，拜登已对这种意识表态，他称民主政体与专制政体之间正展开一场“战斗”。拜登在担任总统后的第一次国会演说上，已表示“我们必须证明民主有效（we have to prove democracy still works）”。

拜登没有特朗普的商人风格，口口声声说习近平是他的好朋友，从没有猛批普京、习近平等人，不希望结怨。拜登与特朗普之殊异，在于公开挑战中俄体制，背后理念是具有煽动性、颠覆性。

对中俄而言，与美国关系难有好转空间，早前中国大陆与美国间的对话，有如对牛弹琴；再费时与美国辩析如何理解“一中原则”“一中政策”，有如缘木求鱼，因为美国一切目的就是希望证明大陆的政体有“差失”，比美国政体“不济”。

所谓民主伙伴 只是挟台借口

中美关系同样是因俄乌酣战暂且“斗而不破”。随着严冬降临，俄乌战争料将转向平稳，结局如何走向，将视乎美欧对乌克兰的筹决处置。俄乌战争终局等同将战场转移至东亚，台北变成导弹在上空横飞的乌克兰哈尔科夫，美国人毫不在乎。

美国人更不在乎乌克兰是否能战胜俄罗斯，只希望乌克兰能令俄罗斯连月亏累，美国付出最小成本使出制裁，这就是美国的计度。同样地，美国挟制台湾，但从不在乎台湾是否能抵抗大陆武攻。所谓民主阵营的一员，只是美国挟制台湾的借口，对其百姓死活置之度外。若细观美国如何看待当今成千上万哀鸣惨叫的乌克兰难民，便知晓其用心。