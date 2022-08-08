布林肯在新“冷战”中访问南非

来源：美国之音

作者：巴特莱特

美国国务卿布林肯星期天将访问南非，分析人士说这是试图对抗中国和俄罗斯在当地的影响。

美国与南非的关系在特朗普执政时期出现紧张。拜登总统努力修补这个关系，但俄罗斯入侵乌克兰产生了争议。

这是布林肯第二次访问非洲，也是首次访问南非。

分析人士说，美国在无视非洲一段时间后，现在正在修补，试图对抗北京和莫斯科在当地日增的影响力。有些人说，这里存在新的“冷战”因素。

美国还希望建立对乌克兰的支持，因为很多非洲政府一直不愿谴责俄罗斯入侵乌克兰，部分原因是前苏联对非洲解放运动的支持。

南非国际事务研究所非洲治理和外交计划负责人格鲁泽（Steven Gruzd）说，他怀疑南非会被迫批评金砖国家组织成员俄罗斯和中国。

他说，“我认为国务卿布林肯不会就他的信息找到一个接受的听众，即南非在乌克兰与俄罗斯的冲突中必须站在西方尤其是美国的一边。”

南非金山大学美国研究非洲中心主任威克萨（Bob Wekesa）表示，中国在非洲的影响已显著增加，很多非洲领导人希望获得北京没有任何附加条件的基建投资。俄罗斯也在非洲有投资，外长拉夫罗夫上月并访问了非洲四个国家。

威克萨说，“存在某种形式的冷战其实是真的，即使不是我们在二战结束后看到的那种冷战，但这是一种地缘政治竞争，美国因此必须准备被视为在非洲与其他有影响力的国家竞争。”

布林肯在南非时将访问约翰内斯堡著名的索韦托镇，这里一度是南非首位民主总统曼德拉的故乡。布林肯还将参加南非妇女节的庆祝活动。

布林肯星期一将与南非国际关系与合作部长潘多尔（Naledi Pandor）会晤，并推出新的“美国撒哈拉以南的非洲战略”（U.S. Strategy for Sub-Saharan Africa）。讨论议题还包括气候变化、贸易、卫生和粮食不安全。

布林肯然后计划前往刚果民主共和国和卢旺达进行访问。