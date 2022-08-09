解放军对台演习 美台最担心的是这件事

来源：香港01

作者：杭子牙

解放军对台演习的真正看点，是能不能将这样的演习常态化，如果只是一次性这样的演习，仅将用意放在“震慑”与“警告”，坦率说效果其实会比较有限；而如果以后能常态化进行，每年都演上一场，或是在认为必要的时候（比如有美台军售发生或他国要员访台）时不时就演上一场，那么台湾的麻烦，蔡英文的麻烦就大了。

这次演习，解放军已经把海空军力量抵近到台湾周边12海里范围，最近处直线距离只有6海里，如果把台湾比作一颗番薯，等于已经把番薯的皮给揭掉，台湾已经没有任何作战纵深。如果以后经常这样演练，一个是解放军随时可以把演习转化为作战行动，台湾本岛将将面临极大防御压力，台主要军政领导人得时刻防范解放军可能发起的斩首行动，整天提心吊胆，觉都睡不安稳，一个是台湾经济，必将因此而严重受损。

台湾是个典型的外向型经济体，各种资源短缺，能源、原材料与工业制成品都严重依赖进出口，如果经常这样搞，台湾的正常经济运行就会被打乱，出于风险与供应链稳定性考虑，外国投资与贸易伙伴也会重新考虑商业布局，这样长期下来，台湾经济想繁荣稳定几乎是不可能的。

所以，单单就一次演习而言，对台湾的影响其实是比较有限的。看台湾官方，尤其是蔡英文政府的主要官员，此次表现都比较低调。美国也是这样。

但另一方面，美台心里现在又都很紧张，紧张什么呢？就是紧张演习会不会常态化。这个美国白宫已经明确表达了。

坦率说，如果现在真在台海动武，对美台来说反而简单了，美国对华立场激进的保守势力现在巴不得中美或两岸在台湾开战，希望能一战能毁灭中国40多年的改革开放成果，并在西方完成针对中国的“新冷战”动员，把中国彻底孤立起来。

他们怕就怕这种“围而不战”，搞困守。这样“战”与“和”的主动权就被中国大陆抓在手里，而且大陆又没有“单方面改变台海现状”，台湾控制的岛屿还是台湾控制的岛屿，解放军只要不动手，美国也没法介入，欧洲日本都没法介入，欧美日本只能在口头上抗议。

但是，如果需要，或者是台湾方面受不了主动动手，或者对解放军进行驱离擦枪走火了，那解放军演习就随时可能转化为军事行动。这种情况下，不管是台湾也好，还是欧美日本也好，就不能怪中国大陆了，北京会说，不是中国大陆先“改变台海现状”，是台湾先改变的，责任不在“我”。

而且美国毕竟距离台湾遥远，又不能总在台湾周边部署重兵，真要动起手来，解放军舰机离台湾距离那么近，美日就算是驰援，也来不及。等美日驰援人员到，解放军早登岛控制局势了。美日想复制在乌克兰支持泽连斯基政府的做法，想在台湾找个援助对象，也得有人组织和接收援助才行，到时候民进党还有这个能力吗？恐怕够呛。

解放军此举是在军事与非军事之间创造了一个“灰色地带”，将美台陷入两难，让对手没有马上全面开战的理由，更是将冲突升级的责任放到对手身上，而且由于中国不承认台湾政权，这种封锁行动还有充分法律理据。

——这个结论是很有道理的，中国大陆唯一要注意的就是由此产生的经济成本问题，在经济以后不可能再长期高速发展的背景下，如何在国际布局的同时照顾好国内经济民生，会是一个不小的挑战。

所以，对于中国大陆会不会把这个演习常态化，美国和台湾现在其实都挺紧张的。白宫为什么说对解放军锁台演习是否会常态化要持续观察，而且还说过几周后，要继续在海空上通过台湾海峡，就是怕形成这种局面。而至于中国大陆会不会将这种演习常态化，就要看美台方面的后续反应，以及中国大陆能不能经受起这样的消耗和自身的需要与魄力了。