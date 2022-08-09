军事恫吓后，台湾须提防经济报复的冲击

来源：台湾《联合报》社论

佩洛西一阵旋风，台海刮起战云；在刀光剑影的心理威吓外，台湾更要小心经济和产业面的实质影响。中国大陆连日的导弹及机舰军演强度超乎以往，吸引了全部目光；与此同时，台湾上百家食品厂包括多项农渔产品都被中国大陆列为禁止进口，报复意味明显。尤其，台湾厂商已陆续接获通知，所有输陆产品产地不得再标示“台湾”或“ROC”，影响层面之大超乎想像。

这次中国大陆的军演威吓，形式上造成台湾军方的疲于因应，实质上也是一次封岛的耐力测试。尽管此举引发的国际观感欠佳，但对被激怒的中国大陆而言，未必就此罢休，而会将更多压力对准台湾而来。由于台湾对大陆的贸易依赖度高达42％以上，这点必然成为台湾的“阿基里斯之腱”，变成一个易被报复的弱点。

蔡政府自诩，台湾对大陆贸易依赖度高，是因为“大陆更需要我们”。这话用来大内宣洗脑台湾民众，或许有些作用；但如此不尊重贸易的相互往来关系，只是暴露了蔡政府的无能又自大。蔡总统一上台就力推“新南向”政策，誓言要减低对大陆的贸易依赖；但六年过去，台湾依赖大陆的程度却远较马政府时代深。连自己的承诺都无法实践，只能用诡辩术来粉饰，这不是无能是什么？

以输陆产品的“产地标示”问题为例，这是对岸2015年即已宣布的规定，要求台湾厂商出口到大陆的货品不得有“ROC”字样；如果写“台湾”，则必须加注“中国”，标示成“中国台湾”或“中华台北”。该规定出炉时，由于在马政府时代，两岸关系良好，因此大陆海关并未严格执行这项规定；即使标示不符规定，也睁一只眼闭一只眼放行，如此通融了七年。

但近来两岸关系骤趋紧张，许多台湾厂商已接获对岸业者的通知，要求在出货时按照规定办理，产地须标示成“中国台湾”。包括苹果公司，也发通知提醒台湾供应商，制造地必须标示“中国台湾”或“中华台北”，显示该消息并非空穴来风。如此一来，对台湾业者就造成了很大的麻烦，轻则可以加贴标示掩盖，重则可能因违反规定使出口商品遭到罚款，甚或被扣押。最糟的是，原本只是一项主权象征性的规定，却因佩洛西风波而拴紧落实，台湾厂商被迫必须自我矮化。这个困境，难道不是蔡政府外交举措思虑不周所致？

对于大陆要求标示“中国台湾”的要求，经济部迄今无计可施，只说不反对业者“改标”，后续再研究对策。这样的发展，符合蔡政府声称争取“国家尊严”的目标吗？再看上百家食品厂商遭大陆禁止进口，也有类似的轨迹。这些食品厂商产品遭禁，主要是未依规定完成大陆要求境外进口食品企业注册的程序；卫福部食药署长吴秀梅抱怨，认为对岸此举有“政治因素”。事实上，该规定早在去年4月公布，并非针对台湾而发，今年元月开始实施。如今已逾时限半年，食药署还未完成协助业者资料填报及认证作业，导致他们在佩洛西风波中遭波及被禁。由此，政府的疏怠和不作为已一目了然，能怪别人吗？

对岸祭出的经济报复，目前仍停留在行政面的刁难，并未痛下重手。这些，除增添了厂商作业的不便与心理的疑惧，也势必带来实际的产业冲击。尤须戒慎的是半导体业，台积电是集民间智慧打造的“护国神山”，绝不容蔡总统将它端到外交餐桌上去当成交换筹码，随便答应加入什么晶片联盟。这点忧虑，张忠谋已当佩洛西之面清楚表达，也是说给蔡英文听。