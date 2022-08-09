美对华“切香肠”切到手

来源：香港《明报》

作者：欧阳五

中美战略博弈中，美国采取“切香肠”战术消耗中国实力、挤压其战略空间的意图十分明显。一会儿是香港、台湾，一会儿是新疆、南中国海，一会儿是民主、人权，尤其在台湾问题上，美国“切香肠”手法可谓细腻精巧。但整日“切香肠”非毫无风险，有时难免切空，甚至切到手，美国众议院议长佩洛西访台便是一例。

美国步步紧逼 中国还施彼身

妥善处理台湾问题是中美建交的前提和政治基础，美国白宫、国务院和国会山的老练政客不可能不懂，尤其是以通晓外交及国际安全事务知名的现任总统拜登。于是也难免有舆论认为佩洛西和拜登是在表演“双簧”，毕竟从拜登上任至今，美国一直在中国的台湾问题红线上反覆横跳——

在宣称“一中政策”未变的同时，执意对台军售，涉台法案频出，参众两院议员和前高官频繁访台；一边是总统公开说会“武力保卫台湾”，一边是白宫澄清“口误”；国务院官网一个月内两次修改“美台关系”事实清单，至今“台湾是中国一部分”表述仍不见踪影；质疑联合国大会第2758号决议，宣扬“台湾地位未定”，支持台湾拓展“国际空间”，以共同价值观为名拉拢甚至胁迫盟友“挺台”，将台湾问题“国际化”；怂恿台湾在经济上与大陆“脱钩”，实则掏空台湾竞争力……

相较美国的步步紧逼，中国仍处于见招拆招的阶段，却也不乏以彼之道还施彼身。从事实性打破“海峡中线”，到军机在台湾西南空域常态化巡逻和绕岛飞行，明确台湾海峡不是国际水域，再到这次大规模环岛军事演训行动，面对美台勾连的一次次“切香肠”，中国的反制都以进一步加强对台海的实控为结果，这何尝不是另一种意味的“还施彼身”？

讽刺的是，美国在行动中一步步倒退、虚化、掏空“一中”原则，佩洛西访台受到的全球舆论高度关注，却让国际社会尤其是美国普通民众又一次被“一个中国”洗礼。且不论160多个国家和国际组织再次重申支持“一个中国”，美国媒体在这次相关新闻报道中，也不得不一再向受众普及台湾问题历史经纬和美国的“一中政策”，就连那些发表声明指摘中国的国家，也同时声称仍持“一个中国”立场。

更让美国尴尬的是华盛顿传出的混乱信号。无论是否演“双簧”，国际社会看到的是拜登没能说服同属民主党的佩洛西。如《纽约时报》所说，这不仅引发美国总统究竟有多大权威的终极问题，也是华盛顿向亚太地区盟友和伙伴传出一个非常糟糕的外交信号，佩洛西亚洲之行让中国显示了实力、削弱了美国盟友的角色。这也让人对美国布局已久的印太战略产生更大疑虑。

华府政客“摆烂” 三权分立惹质疑

美国对华政策总体上是其内政的延伸，这也是美国在台湾问题上失去底线的重要原因。如今美国政坛，政客个人利益与党派利益、国家利益的分歧暴露无遗。

譬如表面上看，国会两党似乎在对华问题上有高度共识；但从佩洛西访台即可看出，这种共识不过是他们都想打“中国牌”“台湾牌”，而不是说在对华问题上有等量利益。至少在外界看来，就连同党的总统和众议院议长都没有在访台一事做到同气连枝。人们看到的只是政客的小算盘，看不到他们真正维护国家利益。

由此，遭到质疑的不仅是美国总统的权威，更是美国乃至西方世界一直引以为傲的“三权分立”制度。当初这一制度的设置是为了让各方利益达到平衡，避免个人或团体掌控极端权力，如今却已面目全非。

若说特朗普时期的各种乱政尚能称为个人行为，但民主、共和两党日益为反对而反对，几乎很难达成政治妥协，已成国会山常态，最高法院更是在取消宪法对堕胎权保护等一系列被国际社会公认为倒退的裁定中，湮灭公平正义的光环。本应主导外交的白宫，以无法干涉国会领导人行程为由未能阻止佩洛西，展现出来的不是行政、立法相互独立，而是以之为借口的相互“摆烂”。

有人判定美国正走向衰落，有人认为这只是美国免疫系统在发挥作用，还有人认为这是世界走向多极化的阵痛。但无论如何，美国自身造成的问题不应该让全球埋单。世界应思考，如何避免和控制美国风险外溢。