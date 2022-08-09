一个欧洲小国的总理如何成为美国保守派的偶像

来源：风传媒

作者：阎纪宇

这个欧洲国家与美国建交超过百年，1996年加入经济合作暨开发组织（OECD），1999年加入北大西洋公约组织（NATO），2004年加入欧洲联盟（EU），似乎是一个典型而且重要的“西方国家”。但是这个国家的总理日前访问美国，并没有会见美国现任总统，反而去拜见前任总统，而且两位前后任总统彼此还是死对头！

匈牙利总理奥尔班（Orbán Viktor，匈牙利人先姓后名）上周访美多天，正值俄罗斯侵略乌克兰战争颠覆欧洲安全与经济，匈牙利做为乌克兰西边邻国首当其冲。但奥尔班并没有造访白宫与拜登（Joe Biden）总统，而是前往德州达拉斯（Dallas），参加美国右派大拜拜“保守派政治行动大会（CPAC）”，为摩拳擦掌准备再战拜登的前任总统川普（Donald Trump）吆喝助阵。

反性别平权、反全球化、反移民……

奥尔班不远千里而来，可不只是端坐贵宾席而已，他还发表主题演讲，题目“我们如何奋斗（How We Fight）”，列举自家反LGBTQ性别平权、反伊斯兰教、反普世价值、反全球化、严厉禁绝非法移民、压制堕胎权运动、对自由派发动文化战争……的彪炳“战功”。

奥尔班说：“我们必须面对移民问题、性别问题、文明的冲突”，“如果你将欧洲文明与犹太教－基督教传统分隔开来，那会是一场历史性的灾难”。他特别朗诵一段匈牙利宪法规定“婚姻只限一男一女”的条文，并说“我们要少几个变装皇后，多几个罗礼士（Chuck Norris，好莱坞打仔）”，会场的美国右派、极右派、基督教民族主义者掌声如雷。

今日匈牙利有如美国共和党的“欧洲党部”

谈到2024年美国大选，奥尔班说：“你们（共和党）还有两年时间可以准备”，“选择阻力最小的路径，永远不会得到胜利。我们必须夺回华盛顿与布鲁塞尔（Brussels，欧盟总部）的体制。”谈到自由派，奥尔班说：“他们憎恨我，抹黑我和我的国家；正如同他们憎恨你们，抹黑你们和你们代表的美国。”白宫被问到此事，只能尴尬回应：那是奥尔班的私人行程。

其实早在今年5月，CPAC首度进军欧洲举行大型活动，地点就选择匈牙利首都布达佩斯（Budapest），奥尔班在会上踌躇满志，宣称匈牙利是“欧洲保守派基督教价值的堡垒”。说得夸张一点，今日匈牙利有如美国共和党的“欧洲党部”。

奥尔班比特朗普年轻16岁，匈牙利的面积与人口规模都比美国的密西根州小一号，经济规模更只有美国的1/12。但近年他却靠着人格特质与政策本质，成为欧美右派、极右派、基督教（天主教）民族主义者的“领导人楷模”。

搞出“反自由主义的民主”以便长期掌权

尤其重要的是，奥尔班的国会议员一当就是32年，当总理也已连任12年（加上前一任期共16年），不仅是匈牙利史上任期最长总理，还是欧洲现任在位最久的政府领导人。今年5月，他率领执政党联盟在单院制国会大选再度拿下2/3席次（尽管得票率是52.52%），随时可以修宪。他的国际形象极具争议性，但国内支持率始终维持在5成以上。

要知道，匈牙利仍然被归类为“民主国家”，但奥尔班却能够扭曲民主社会体制、全面掌控国内媒体、排斥政治上与社会上的“非我族类”、极力压缩反对党的生成空间，以国家资源绑定贪腐的统治集团。奥尔班不必出动军队开杀戒，不必囚禁政治犯，就让匈牙利成为“反自由主义的民主（illiberal democracy）”、新威权主义的样板，而且在可预见的未来还会透过选举继续掌权。

奥尔班的领导“有如路标，为美国指向更美好的未来”

特朗普呢？只当了四年总统，任期内丑闻不断，两度被弹劾，任期尽头千方百计搞选举舞弊、搞威胁利诱、搞国会暴动，却还是被迫滚出白宫。美国“川粉”对奥尔班这头“不死鸟”的崇拜、歆羡之情可以想见，甚至巴不得将美国“匈牙利化”。美国极右派媒体天王卡森（Tucker Carlson）曾形容，奥尔班的领导“有如路标，为美国指向更美好的未来”。

换言之，奥尔班带来另类的“软实力（soft power）”，为美国右派、极右派、民粹主义者、基督教民族主义者提供了一套现成、完整、实际验证过的“教战总则”，协助他们将“文化战争”升高到攸关国家存亡的层级，透过扭曲民主社会体制来长久掌权、打压非我族类。2024年美国大选将是关键战役，特朗普领军的共和党正磨刀霍霍。

奥尔班当然也热切冀望特朗普或“特朗普2.0”2024年卷土重来，夺回白宫大位。因为匈牙利堪称今日欧盟的“孤鸟”，动辄遭到谴责、调查、惩诫，形象坏到谷底（尽管美国保守派对他的爱戴因此有增无减）。奥尔班批判欧盟向来不假辞色，但匈牙利始终需要欧盟的金援（因此不敢脱欧），如果2024年之后有美国当靠山，奥尔班将更肆无忌惮。

纳粹在欧洲的幽灵

上个月底，奥尔班再度展示了何谓“肆无忌惮”。他在邻国罗马尼亚一座匈牙利裔居多的城市发表演说，不忘擦亮他的“反移民”招牌：“在我们欧洲人的世界，我们可以彼此打成一片，然而我们不想变成混合的种族（mixed-race）”。他并哀叹，欧洲的半壁江山已被移民入侵，那些种族混合的国家其实已经不是国家。

换言之，奥尔班主张“国家”必须维持“种族（血缘或者文化）”的纯净。换言之，这是不折不扣的基督教白人至上种族主义，这是纳粹。奥尔班的顾问兼好友海吉达斯（Hegedűs Zsuzsa）为此与他割袍断义，直斥他有如当代的戈培尔（Joseph Goebbels）——希特勒（Adolf Hitler）的宣传大师。

如果美国也“匈牙利化”？

人口不到1000万的匈牙利，再怎么开民主倒车也影响有限。但如果美国也被特朗普、共和党、保守派、基督教民族主义者“匈牙利化”，民主体制在政权争夺战之中遭到严重破坏，社会陷入剧烈动荡，这样的美国要如何担任“自由民主阵营”的领导者？对于国家生存饱受威胁的台湾，这样的美国要如何扮演捍卫者？遥望2024年，吾人深感忧心。

奥尔班年轻时是个优秀的足球员，也终身热爱足球。在他发表种族主义狂言几天之后，匈牙利足球豪门费伦斯华路士（Ferencvárosi）在欧洲冠军联赛（UEFA Champions League）以4比1痛宰斯洛伐克宿敌斯洛万布拉提斯拉瓦（Slovan Bratislava），举国欣喜若狂。但是，费伦斯华路士的12位先发球员有六位来自非洲、一位是波士尼亚的穆斯林；费伦斯华路士的四颗进球有三颗是由非洲球员踢进。