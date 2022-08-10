东南亚国家寻求避开美中台海“雷区”

来源：华尔街日报

作者：Keith Zhai、Feliz Solomon

美国和中国因台湾问题而不断升级的紧张局势抢走了上周在柬埔寨举行的亚细安外长会议本应获得的关注，大国利用这次会议相互指责，而东南亚国家的外长们则尽力维系与中美两国的关系。

这是亚细安官员自冠病疫情暴发以来的首次面对面会晤，原本是要集中精力解决缅甸危机和其他区域性问题。但在美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)不顾中国大陆警告出访台湾后，大陆开始了为期四天的环台军事演习，导致外界对此次亚细安外长会议原有议题的关注度消退。

柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆(Prak Sokhonn)在上周六的新闻发布会上说：“许多国家都对最近的事态发展表示担忧，这些动向可能破坏本地区的稳定，导致大国之间出现误判和不可预知的后果。”

佩洛西上周二晚间抵达台北后表示，美国对台湾的支持是坚定的，“世界面临着民主与专制之间的选择”。大陆方面随后采取反制举措，包括首次发射飞越台湾上空的导弹，并在台湾海岸线和主要港口附近进行军事演习，部分演习区域侵入了台湾声称的领海。日本防务省表示，有五枚中国导弹落在日本专属经济区内。

美国国务卿布林肯(Antony Blinken)在亚细安相关会议间隙的一场新闻发布会上表示， 中国已将“危险行为提升到一个新水平”。中国外长王毅则把紧张局势加剧归咎于华盛顿方面的挑衅。两人在柬埔寨首都金边停留了两天，但未直接接触。

除了警惕武装冲突在家门口爆发的危险，亚细安还正提防这样一种情形：鉴于美中两国都寻求就俄罗斯入侵乌克兰等各种议题巩固自身的外交联盟，亚细安一旦有选边站之嫌，可能要承受外交后果。

上周五，王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)在日本外相发言期间同时离席退场，两人还进行了双边会晤。此外，王毅还取消了与日本外相的会晤；之前，由包括日本在内的发达国家组成的七国集团(G7)表示，北京方面没有正当理由以佩洛西访台为借口在台湾周边开展咄咄逼人的军事活动。

新加坡外长维文(Vivian Balakrishnan)上周五表示，对全世界来说，这是一个非常非常危险的时刻，他还表示，如果美中反目，“将意味着价格上涨、供应链效率降低，将意味着世界变得更加分裂，或者变得更加混乱和危险。这些都是利害攸关的。”

虽然在亚细安论坛期间，主要大国之间火药味越来越浓，但东南亚各国的外交官们慎言慎行，避免冒犯中国或美国。

亚细安发言人、柬埔寨副外长康富(Kung Phoak)上周说，参加闭门会谈的各国部长们表示，希望这两个大国“尽最大努力缓和紧张局势”。

马来西亚外长赛夫丁(Saifuddin Abdullah)敦促各方“以尽可能妥当的方式”处理当前局势，而泰国外交部发言人塔尼(Tanee Sangrat)则敦促各方“保持最大限度的克制”。

有东南亚外交官表示，各国政府对在台湾问题上如何选边站队明显犹豫不决，凸显出这些国家担心成为美国和中国争夺地区影响力的棋子。

中国的影响力和军事实力不断增强，对此大多数东南亚国家在不同程度上心存警惕，但中国现在是这些国家的第一大贸易伙伴。东南亚在地理上也靠近中国，与中国有着长期的文化联系。虽然柬埔寨等一些国家与中国的关系更为密切，但大多数国家也与美国有着很强的安全和经济联系。泰国和菲律宾都是美国的条约盟友。

即便不发生冲突，中国与西方经济的进一步分化也会威胁到东南亚地区出口驱动型市场所依赖的复杂的供应链。一些国家担心，即使在冲突被冷处理的情境下，他们也可能被视为选边站队，并因此面临经济报复。

政治分析人士指出，美中之间的军事冲突将迫使东南亚国家政府做出选择，尽管后者极力想要避免这种局面。作为美国盟友的泰国和菲律宾可能直接卷入冲突，因为这两个国家可能被要求接纳美国军事力量的入驻。而作为美国战略伙伴的新加坡也可能被迫决定是否继续支持美国海军的行动，或是否允许美国侦察机使用新加坡的巴耶利峇空军基地进行起降。

其他一些国家也将面临类似的困境，一旦做出某一决定就意味着坚定地站在了某一边。印尼可能面临是否允许美国和盟国军舰从其水域过境的的决定。而近年来多次接待美国海军停靠的越南港口可能被要求为美国提供海事支持。

伦敦智库国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies)驻新加坡研究员Aaron Connelly说：“东南亚国家将不得不立即回应所有这些问题，从而在某种程度上揭示各自在美中之间的倾向性，而这是它们长期以来一直试图避免的。”

最近围绕台湾的争端提醒亚细安官员，战争的威胁是真实存在的。Connelly表示，亚细安国家外长迅速发表了一份由各成员国达成一致的声明，向美国和中国发出讯息，表达该地区不希望看到冲突。她称：“这是向美中发出一个相当强烈的呼吁停止争端的信号。”

新加坡国立大学的政治学家庄嘉颖(Chong Ja Ian)表示，多数亚细安国家希望与美国和中国都保持积极的关系。庄嘉颖称：“不过，他们所希望的和未来世界可能成为什么样子是两回事。”