台海阴霾之外 拜登正进入奇迹般的“回光返照”？

来源：香港01

作者：叶德豪

FBI突击搜查特朗普“冬季白宫”海湖山庄、美国史上最大气候法案即将通过、堕胎案被废后首个全州公投自由派出奇大胜、高达2800亿美元的“晶片法案”获两党支持通过、首个保障同性婚姻权利立法有望过关、燃料价格持续下跌......离本年11月的中期选举不足三个月，在台海局势持续紧张之际，经历了半年民情惨淡之后，太平洋的彼岸却传来一浪接一浪对拜登和民主党有利的消息。

8月8日，美国联邦调查局（FBI）突然执行了对特朗普佛罗里达州海湖山庄的搜查令，据称是与特朗普违反1978年《总统档案法》（Presidential Records Act）有关。虽然此法未有特定刑责规定，但有意非法藏有、销毁政府档案却是联邦刑事罪行。同时，特朗普也正面对国会暴乱相关、诈骗支持者捐款、图谋选举舞弊等各类案件的调查，不能排除此次搜查会翻出更多证据。

即使起诉特朗普有甚高难度，但正如国会暴乱听证直播一般，将特朗普的潜在罪行长期展示在公众眼前，有助警醒民主党选民、部分独立人士或温和共和党选民特朗普对美国民主的持续威胁，有利民主党选情。

8月7日，称为《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act）在50位民主党参议员归队之下以半数通过了参议院，预计将于在本内通过由民主党控制的众议院，再交由拜登签署成法。《通胀削减法案》是美国史上最大的气候立法，未来十年将花费超过3600亿美元在鼓励电动车、绿色能源等政策上，将使美国到2030年温室排放气体从原有比2005年水平减少30%的轨迹，提升到减少40%的水平。虽然这个水平离拜登当局的50%目标尚有一些距离，却扭转了自由派对拜登的失望情绪，也为美国在全球气候政策上“交出了一点功课”。

法案也同时允许老年医保Medicare与药商谈判药价，将病人支付的药物开支限制在每年2000美元的水平。这将有助美国改变其医疗支出高昂、成效低落的情况，并在十年时间内为联邦政府节省2880亿美元。

而且，法案的最终版本也落实了15%的最低企业税，拨款加强打击避税，并向股票回购开征1%特殊销售税。总体将为联邦政府增加超过7000亿收入，除了用于气候政策的部份外，还将资助奥巴马医保，并减少高达3000亿的赤字。

对巨企加税、减低医疗开支、应对气候转变这些政策方向，更不只是民主党的目标，连共和党选民也倾向支持。

8月2日，属于深红州、2020年由特朗普领先近15个百分点的肯萨斯州（Kansas）进行“废除州宪法堕胎权保障”的全州公投，是为“罗韦德案”（Roe v. Wade）的联邦堕胎权被推翻后首个全州公投。在公投文句复杂难明、公投日期故意选在民主党人少有出席的初选日之下，最终竟有近六成选民反对修宪、支持妇女堕胎权保障，投票率接近一半，比以往十年的平均值高出近倍。

不少原以为联邦堕胎权被废难以引发选民热情的评论人也纷纷转軚（调头）。此等结果预示着堕胎权议题在中期选举中将有利民主党选情。

早在7月底已得到国会两院跨党支持通过的《晶片与科学法案》（CHIPS and Science Act），预计本周将由拜登签署成法。法案总值2800亿美元，当中有超过500亿美元用于增强美国国内的晶片生产能力、相关科研和人力培训，其余则大体上用于各种范畴的研发项目，从国家科学基金会（NSF）的基础科学、商务部的地区性科技枢纽、国家标准技术研究所（NIST）的关键先进科技研究，到美国太国总署（NASA）的各项计划，以至能源部的新能源研究项目等无所不包。

虽然一般美国民众对此未必关心，但此等工业政策式的立法却大振对华鹰派、晶片制造业界和美国科学界对于联邦政府行动力的信心。

7月19日，在保守派最高法院可能威胁宪法中“不成文权利”的背景下，国会众议院在47位共和党议员倒戈之下通过了保障同性婚姻权和跨种族婚姻权的《尊重婚姻法案》（Respect for Marriage Act）。在参议院中，此法正由美国首位公开女同性恋议员、与各派议员关系友好的鲍德温（Tammy Baldwin）负责拉拢共和党议员支持。由于法案在众议院也得到了一些深红共和党议员支持，该法有望在9月通过参议院，成为民主党政府在保障人权项目上的罕见立法成就。

而虽然美国通胀率依然高企，但美国民众能直观感受到的汽油价格却从6月每加伦超过5美元的高企持续下跌至4.05美元的水平。在全球经济下行、石油供应逐渐增加的背景下，如果这个趋势能够维持，民众对于拜登经济管治的感观在中期选举之前也许能有一些改善。

事实上，以上各种对民主党的利好消息已反映在民调上。根据综合民调数据机构FiveThirtyEight的统计，在民主、共和两党的国会民调中，踏入8月，民主党开始扭转此前半年被共和党超越的形势，开始与共和党打成平手，甚至反超前。拜登的民望在7月中旬经历低位之后，到8月8日，也回升了两个百分点，到39.6%的水平。

而且，在共和党初选胜出的特朗普极端派候选人，到11月可能会失去温和选民支持，使他们败于民主党对手之下。

不过，在佩洛西访台、解放军台海军演“喧宾夺主”之后，拜登能否重拾国内政绩宣传的部署，尚有待观察。而且，美国民众的投票取向似乎是以对政客的直观感受而非管治表现为主要因素，一连串实质政策成果对于选情的影响有一定局限。

但无论如何，此刻的拜登政府的确有了一些“回光返照”的迹象。若然民主党在中期选举中能够抵住特朗普派共和党候选人的攻势，这将有助共和党传统派压止极端派的崛起，也有助美国避免再次出现民主体制危机。