两岸新常态未定 且看夏立言访陆有无新意

来源：联合报

作者：杨颖超

在美国与中国大陆对这次解放军军演已有默契、美国尚未出牌前提下，目前对两岸新常态的描述与定义，恐怕还不到时候。人民关心的重点应是，台湾能做什么？这问题之所以重要，是因到目前为止，蔡政府似乎完全放弃有意义的能动性，将国家命运交给美国摆布。这是从1949年以来，从未见过的景象。相对于此，国民党副主席夏立言则将在10日率团访问对岸。他们会被戴红帽子或让台人看到一些新意？值得注目。

说蔡政府放弃能动性，不是说她完全没做事，而是比较而来。相对于过去，即便是陈水扁，也曾被美国批评是麻烦制造者，这是自主行动的证据，更别提早期的李登辉密使及两国论了。蔡政府对这次军演反应，在军事上几乎没有近年国防报告书重层吓阻概念发挥余地，甚至粉饰太平，包括不公布导弹通过台北上空信息、误导媒体没穿越，要人民看日本资料才知。这让人民无法信任政府。

政府缺乏能动性，又让人无法信任，此时台湾还能做些什么？当务之急还是要有沟通机会，避免美方稍后出牌或两岸万一擦枪走火后的误判。这个道理大家都懂，但蔡政府即便有心亦无力，关键来自于他们的两手策略，也让对手无法信任。

例如，蔡政府虽曾多次重申遵循宪法与两岸人民关系条例处理两岸事务，另方面却任由独派官员态度暧昧。看看最近国史馆引发“中华民国已经由北京政府代表、继承”问题，该馆虽然辩称是邀请不同领域、有各自观点的学者来演讲，但即便不去注意近年出版品的偏颇，浏览一下他们所办二十一场演讲内容，也只能看到谈1945-1949年的蒋经国或者张其昀两场讲题点缀其中，其他多是独厚特定政党、派别的史观。

因此，我们似乎只能期待在野力量。主要在野党对此都已表态。民众党主席柯文哲表示，双方有冲突时更要交流，平常若不协调，就很容易擦枪走火，如果事先有沟通，并发症就会少一点。国民党则更进一步，展开访陆行程。

他们虽然宣称此行不触及政治性议题，重点放在关心在陆台人生活、传达台湾农渔民、中小企业所遭遇的困难和心声。但作为最大在野党，光是出行，就会被赋予政治意义，重点应该是该党于此军演之时，去对岸想做什么。

其实如果了解最近大陆军演、疫情波及，与仅仅四个两岸航点导致的难买机票情况，乃至于如果真要见到多地在陆台人，他们行程可能是相当早就已定下，才能见到想见的人，因此与军演时机对上恐怕只是凑巧。而在野党没公权力，能做的事也是有限。

比较值得一般人民观察的点，应是此行他们想见在陆台人的意义：过去号称交流红利达成的两岸热络景象，实际基础并不厚实，多数果实恐怕是被少数力量垄断，所以在蔡英文上台后，能够轻易逆转两岸交流方向，社会上也听不到多少异音。这个少数人获利问题在蔡执政后更没扭转过来，因此尽管可以看到两岸经贸数字迭创新高，多数人民仍对交流无感，他们就不会支持推进沟通的行动，甚至看到台湾贫富差距日益扩大景况，反而会污名两岸交流的功能。