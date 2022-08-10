台积电 护国神山或怀璧其罪

来源：旺报社评

美国众议院刚通过晶片法案，议长佩洛西就来台访问，并与台积电董事长刘德音会面。从美国对台积电的重视可以看出，随着中美对抗的深化与升高，台湾不仅在地缘政治上成为兵家必争之地，在科技上也成为各方争取的对象。台积电到底对于台湾安全是护国神山，还是怀璧其罪，如何利用并保持此一优势，为台湾争取最大利益，而非为他人作嫁，值得深思。

美国对中国大陆展开科技战，晶片制造技术的掌控与供应链稳定的确保，上升到大国博弈与国家安全的层次。在晶片制造技术与产能具有关键地位的台积电自此被放到战略竞争与国防安全的讨论领域，而不再仅限于经济与科技的层面。冷战结束后，数十年建构的全球供应链受到经济以外的因素挑战，这对于台积电来说，造成经营上极大的压力与干扰，无怪乎台积电必须招聘国际政治经济领域人才，以面对凶险诡谲的国际政治形势。

历史学家尼尔佛格森指出，随着中国大陆的崛起，台湾一旦落入北京手中，不仅“第一岛链”出现破口，晶片圣地台积电也会被北京掌控。21世纪的重要战略物资不再是石油，而是半导体。台湾被统一，将会是美国版的苏伊士危机，美国如同当年的英国，将开始加速帝国的衰退。

既然台积电被上纲到攸关美国霸权兴衰，自然不能落入中国大陆手中。所以有学者主张美国必须战略清晰，要明确承诺保护台湾，特别是半导体制造的安全。台积电因而被台人视为护国神山，不但可以创造财富，还具有巩固国防的作用。

美国有学者担忧台湾会被统，唯恐台积电被北京拿去，因而提出“破巢战略”，主张在台积电厂房埋设炸药，一旦解放军攻台，就自毁工厂设备，让大陆拿不到台积电，他们相信这种经济自残，可以对大陆产生威慑效果，台积电真是怀璧其罪。曾任职美国外交部门的政治大学访问学者派翠克‧门迪斯和国防大学国际安全与合作研究所助理教授姚宏旻，联合投书美国《国家利益》批评这种经济自残的观点，认为对台湾的损失会远大于中国大陆。

无论是保护或毁灭台积电的主张，多不是从台湾本身的利益出发。如果台积电如外媒所言对台湾国防安全有极大作用，那么越多的台积电，台湾就越有保障。政府就应该提供良好的投资环境与稳定区域安全，极力争取并协助台积电留在台湾，而不是让台积电出走美日，削弱台湾在全球晶片供应链的优势地位。美国更不该威逼利诱台积电到美国设厂，以控制供应链来满足自身安全需求，却牺牲台积电对台湾安全的保护作用。

这次美国参众两院通过的“晶片法案”，主要还是为了扶植美国自己的半导体产业，得到最多补助的将是台积电的竞争对手英特尔Intel，此外还限制三星和台积电在中国大陆的扩厂。这些都对于台积电的制造成本产生重大影响，也连带影响台湾的就业与相关产业的发展。

过去30年，台积电竞争力首屈一指，但半导体制造终究是工业技术，台积电也是在竞争中创造价值的企业，凡是企业，就有迁移、被复制甚至被超越的可能，不必高估台积电在国防的角色。无论台积电是护国神山，或让台湾怀璧其罪，正如刘董事长所言，一旦发生战争，就是中国大陆、美国、台湾三输的局面。与其计较战争中的输赢，不如回头想想这家令台湾人引以为傲的企业，一路是怎么来的。

答案很清楚，有政策远见的政府官员，有眼光精准的经营者，有高水平有纪律的工程师，加上安定和平的环境，才有今天的台积电。更不要忘记刘董事长说的，过去70年和平的台湾土地，才有了以上的果实。台积电正面临美国要求设厂的压力，政府能够做的，除了像韩国政府一样协助厂商，也应该改善内部投资环境、稳定周边区域局势，才能创造企业、政府和人民的三赢。