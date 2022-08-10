台海军演后的中美和两岸三地形势

来源：明报

作者：刘锐绍

耳畔传来台海军事演练之声，忽然记起《帝女花．树盟》歌词“愁云战雾罩南天”、“凤台枉设葡萄酒”，正合眼前光景。第一句不用解释，第二句乃指在两岸关系恶化之前，香港原是两岸“润滑剂”；一些不为人知的沟通工作，也是在香港进行。可惜当年的葡萄美酒，如今已樽倾泻地，白白浪费了香港这个穿针引线的求偶凤台。

（1）中美各得其所 台湾被绑上轿

首先简略回顾这次台海军演后的形势。

──美国按其设想，至少达到三个目的。第一，在国际面前制造了“中国威胁和非理性”事例，增加国际的“恐共”忧虑和“联手制华”的本钱，且看亚细安的声明就是一例。第二，利用解放军演练期间，尽量收集军事数据，评估日后两岸以至中美对决的系数。解放军有见及此，也不会真的“精锐尽出”（只是壮民气的宣传），彼此兵不厌诈，互相刺探军事实力而已。第三，成功促使台湾进一步依赖美国，不能动弹。

──中国大陆这边，无论是主动或被动，也达到三个目标。第一，在咫尺之间（离台湾海岸线最近只有约16公里）实地测试了攻台策略，收集水文和地理等资料，再行检讨，作日后“武统”之用。第二，创造了既定事实，如越过台海中线和军演常态化，可作长期干扰战。第三，领导人进一步巩固权力。

（2）中美早晚对决 但不会短期出现

──按此态势发展，东西阵营进一步对垒和碰撞，以利益板块为凝聚（含意识形态和制度）的对撼，以至中美对决，早晚都会出现。关键是碰撞到哪个程度？是两败俱伤？还是一方得胜终止恶斗？是玉石俱焚？还是互相懂得收掣？无人能知，但眼前的乐观因素不明显。

──不过即使中美对决，也不会短期内出现，因双方均未有足够的致胜能力和准备。如果对决变成持久战和消耗战的话，对双方眼前的迫切需要也毫无好处。所以美国的如意算盘是：促使两岸关系紧张甚至出现有限度的军事冲突，然后在全球发动针对大陆的金融战和超限战，或挑动大陆内乱（包括政军关系），那么美国就可以减少代价。否则时间越长，大陆的条件越强，美国就越难占优。

中国大陆的最佳战术则是，在保持政治和军事张力下充实自己，但关键仍是忍而不发，不作冒险和急功近利，再耐性地等15至20年，待中美实力进一步拉近，徐图后计。不过，现代政治不能忽略现代化谋略，这倒是必须内省和清醒的问题。

──谈到现代化谋略，人民和人文元素不是可有可无，而是必不可少。大陆在这方面的发挥（即使从权术和技巧层面看）远不及台湾，这不单是宣传和舆论战，而是实在的基本和根本问题。所以不要迷信武力，即使有机会师出有名（例如反“台独”，惟性质仍是内战）及有能力“武统”台湾，但也要付出沉重的民族代价（与民族复兴的原意背道而驰），同样可能引火烧身。

（3）两岸鹊桥难再架 自毁香港“润滑剂”

──台海军演后，香港高官齐齐表态支持，责美不是，骂台不该。此举过去甚少出现，有建制派认为这才是正常。但反观大陆各省市，也没有纷纷表态；澳门也只是一份特区政府声明，而不是各高官逐一表忠。难道这又是大陆和澳门“不正常”？

不过，我又无意贬斥香港高官，因为食君之禄，忠君之事。外界隐隐感到背后似有一种动员、组织，或者精神感召的力量，他们不敢怠慢，才会不约而同统一表态。至于力量何来？不得而知，也无须知道。总之，这说明香港政治文化已比大陆“先进”，担心慢了一步就落后于形势，更落后于同路的竞争对手。但是又有多少人理会，这种泛政治化的表现将对一国两制有何负面影响呢？

──回顾昔日香港在两岸沟通的角色，实在起了十分重要的作用。马英九以台北市长之名访港，各方努力分别在港成立“协进会”和在台成立“策进会”（类似两岸的“海协会”和“海基会”）。此外，还有很多后来才透露出来的接触（包括在陈水扁年代），都是在香港进行。香港这种“润滑剂”作用，今天已荡然无存。北京指摘完全是台湾（尤其是民进党）的责任，但如果冷静思考，大陆和香港有没有同样雪上加霜？

──所以不宜从循环不息的怪圈中寻找“关系恶化的原点”，倒不如从这个怪圈中寻找解决问题的原点。眼前，香港无须主动跟随大陆对台湾施压（例如限制百多种食物进口），大陆也无须间接促使香港跟随，破坏台港之间的贸易。即使香港已经“凤台枉设葡萄酒”，但稳定两地关系，必定对稳定两岸关系有好处，更不会引致“愁云战雾罩南天”。