你相信台大或蔡英文？

来源：台湾《联合报》

作者：郑自隆

林智坚的论文，台大学术伦理委员会认为抄袭，建议撤销学位，但蔡英文却跳出来力挺，“愿意选择相信林智坚没有抄袭”，“我们支持智坚继续努力，寻求后续的救济，捍卫自己的人格，捍卫自己的清白”，为民进党言论定调。这下台湾民众可真糊涂了，要相信台大或蔡英文？

传播学有一个理论，称为“认知失调”或“认知不和谐”，这个理论说，当所熟悉的两个或两个以上的认知相冲突，或被迫在两个同等喜欢的事物做选择时，内心会产生矛盾、天人交战而引起认知的不和谐。如父母离婚的小孩，被迫在爸爸或妈妈间作选择；即将买屋的人，面对Ａ的地段、Ｂ的学区、Ｃ的造型，犹豫难决，当为小孩上学而选择Ｂ时，势必要舍弃Ａ的地段优势与Ｃ的建物造型，选择一个，就得放弃另两个的长处与优点。

很多人都有这样的经验，刚买了新车，当看到电视播出这部车子广告时，就会特别兴奋，吆喝家人赶快来看；当电视播出另一品牌汽车广告时，会扭头不看，甚至转台。这种选择性曝露与选择性理解，主要是为了消除内心的“认知不和谐”。

对民进党支持者而言，这下可真的会天人交战，他们支持蔡英文，但也肯定台大，自己念台大或想念台大，也鼓励孩子考台大，台大与蔡英文这两个元素都是他们喜欢的，但蔡英文否定台大的判定，等于要民进党的支持者在离婚的爸妈间做选择。

如何解决这种内心冲突？不管如何选择，最后必须说服自己，自己的选择是对的，当选择Ａ放弃Ｂ时，必须夸大所选择Ａ的优点，压抑或刻意忽略Ａ的缺点，同时夸大或凸显Ｂ的缺点，忽视Ｂ的优点，以消除内心的不和谐。

所以啦，民进党支持者若选择相信蔡英文，他就必须贬抑台大，否则内心无法平衡，但可能吗？相信蔡英文、相信民进党固然是意识形态的选择，坚强得很；但台大的招牌可是百年信誉，也是很多人一辈子向往的目标；所以在相信台大或蔡英文的拉锯中，民进党未必稳赢的。

更何况蔡英文的谈话，对蓝色选民而言，只更加强化“讨厌民进党”的信念；对中间选民，没有政党的羁绊，立场一定倒向台大；所以这个谈话，博全党救一人，民进党恐会流失选票，而不会有任何好处。

选战常常是看似无伤的单一事件，最后造成燎原，远的不说，2014年台北市长选举，国民党对柯文哲往死里打，选民看不下去，选区不在台北，或在台北上学工作的人，回乡就把票投给国民党的对立面，造成柯文哲效应外溢，让当年包含林智坚在内的民进党候选人大胜，气势延续至将蔡英文送进总统府。

殷鉴是不远，可惜民进党赢太久了，忘了野火可以燎原。

作者是政治大学传播学院兼任教授