蔡政府可以寻求两岸和平的契机

来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国众院议议长佩洛西来台进行旋风式访问，彻底激怒了北京。对岸以美国严重挑衅“一中原则”，在台湾周围海域进行军演、导弹射击，军机和舰艇频频越过海峡中线对台施压，台湾海峡实质已成中国“内海”，两岸军事冲突的机会已急遽升高。

吊诡的是，外国人对此都高度紧张，认为战争一触即发，但台湾本地人却老神在在，餐厅和景区门庭若市，民调也显示六成受访者“不担心”两岸会进一步发生军事冲突，让外媒大感意外。社群网站的一些贴文，反映了许多台湾人的心理；例如：“因为中国根本不会打”、“被恐吓惯了”、“每年都要被吓两三次，中国真的喊太久了”；显然，北京天天喊打喊杀，已让许多台湾人麻木。但这真的对台湾没有影响吗？

其实，真正的行动已在潜行；最近广播电台的移民广告大幅增加，九大工商团体忧心，在佩洛西抵台前就发表声明，吁请两岸当局避免冲突，以免造成无法挽回的后果。商总前理事长赖正镒表示，工商界都很焦虑，外界会将台湾定位为不安全、不稳定的地方，投资评等将受到波及；他建议政府邀集各党各派召开“国是会议”，找出对策来止血。

这种担心并非杞人之忧─鸿海创办人郭台铭原来正在和BNT接洽来台设厂生产疫苗，已经被BNT以“台湾不安全”为由拒绝。新加坡前外长表示，佩洛西抵台当晚，美中虽极力自制，但是都已做好“交战准备”。显然，状况紧张远远超过台湾人体会，幸好并未发生擦枪走火，否则后果难以想像。

然而，两岸局势走向，似乎正在步入“死胡同”。北京要台北回到“九二共识”，蔡政府却要不设前提的“对话”，依现况不可能有解。但北京除可随时对台施加军事压力外，还有满手“经济牌”可打，包括废止ECFA、禁止台湾农产品输陆、禁止“对等项目”的农工产品输陆（台湾禁止2000多项陆货进口），每一种都可让台湾经济遭到冲击。甚至，只要在台方在港口演习，扰乱渔船作业或让航运受阻，都会有难以估计的影响。这些可能发展的忧虑，很快就会反映在下半年“固定投资”的大幅下降，让台湾两年来优异的经济成长瞬间反转、消失。

这些忧虑，让偏绿的作家苦苓也忧心忡忡，发文“十问蔡英文”，要总统别再到处“跑行程、装没事”。律师陈长文更发表“命在旦夕，蔡总统是时候放弃台独了”专文，恳请其以人民为重；特别是当实弹演习成为常态后，经济会衰退、企业会出走，人民不会有幸福，力劝蔡总统回头。要执政党立刻回头不走台独，也许有些困难，但基于民调接近七成的台湾人都希望两岸维持和平、交流开放，我们建议蔡政府考虑下列方案，也许可以成为两岸关系回头、往和平方向发展的契机。

台湾加入区域经济整合总被中国大陆杯葛，目前只申请对岸仍未成为成员的CPTPP （跨太平洋伙伴全面进展协定），对于大陆有显著影响力的RCEP （区域全面经济伙伴协定），台湾并未申请加入，但事实上却有需要。若蔡政府提出申请加入RCEP，可以传达一种讯息，即台湾愿意和对岸经济保持密切关系，不会一头钻进美国构筑的“印太经济架构”。这对北京而言，是极为明显的橄榄枝，而对两岸经济也将有明显助益，是一个“双赢”方案。在此关键时刻，中国大陆不一定会习惯性地排斥，否则将落实处处打压台湾的说法；这其实并未违逆西方的反中路径，因为的确是台湾需要的，况且日、韩、新西兰、澳洲都已经是成员国。

台湾目前正走在随时会发生战争的钢索上，难道真的不能给和平一个机会？