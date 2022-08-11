岸田平衡内阁 减轻安倍死后冲击

来源：明报

日本首相岸田文雄昨天（10日）改组内阁及自民党高层人事，以挽救上台以来最低的内阁支持率，减轻因前首相安倍晋三被杀而引发“世界和平统一家庭联合会”（旧称统一教）带来的负面影响。19人的内阁中，岸田共撤换了14人，当中包括七名与统一教有联系的阁员。这次大改组，岸田兼顾了派阀平衡，各派阀入阁人数与派阀在党内实力成正比，其中党内最大派阀“安倍派”有四人入阁。分析指出，岸田此举有意打造全党团结，有助其长期执政。

新内阁有五名阁员留任，分别为官房长官松野博一、财相铃木俊一、外相林芳正、经济再生相山际大志郎及国土交通相齐藤铁夫。66岁无派阀的滨田靖一取代安倍胞弟岸信夫，回任防卫相。2008至2009年曾任防相的滨田上月27日与另一名前防相石破茂率领跨党派国会代表团出访台湾，他主张台日加强合作。承认与统一教有联系的岸信夫虽卸任防相一职，但获岸田委任为负责国家安保事务的首相辅佐官。

日本今年底将完成“国家安全保障战略”等三份重要国防文件的修订，分析认为岸田希望曾任防相的岸信夫发挥所长参与此事。

重用安倍派保守派 各四人入阁

岸田这次改组内阁达至派阀平衡，安倍派及麻生派各以四人入阁最多，其次为岸田派及茂木派各三人，以及二阶派两人。岸田尤其顾及安倍派和保守派势力，让曾获安倍力挺跟岸田竞逐党总裁的自民党政调会长高市早苗（无派阀）出任经济安全保障担当相，同样承认曾出席统一教活动、被视安倍左右手的萩生田光一虽未能留任经产相，但转任为自民党政调会长，是党内四大要职之一，被视为安抚安倍派。分析指出，岸田这次改组重视派阀平衡及依重富经验阁员，希望打造全党团结统一，亦有助建立稳定政府应对他所形容的“战后最大挑战”，包括冠病疫情、通胀、俄乌战争及台海局势。

涉统一教联系 旧内阁七人去职

7月8日枪杀安倍晋三的疑犯因不满母亲不断捐款给统一教而动杀机，事件其后牵扯出七名阁员承认与统一教有关联，他们均在这波内阁改组中去职。因统一教及经济问题，周一最新民调显示，岸田内阁支持率从三周前的59%大跌至46%。岸田称，只有那些同意审查他们与统一教关系的人才会获任命，希望重获公众信任。

教派分部指断绝关系“不幸”

不过岸田试图与统一教划清界线似乎难做到，《朝日新闻》昨报道，这次首度入阁担任总务相的寺田稔及获留任经济再生相的山际大志郎也曾捐款给与统一教有关系的组织。统一教日本分部会长田中富广昨举行记者会，称若岸田指示自民党员断绝与统一教的关系是“不幸”，又称安倍遇刺后，其教会信徒及家人受到骚扰及死亡威胁。