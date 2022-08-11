美国一中政策与北京一中原则的博弈

来源：台湾中时新闻网

作者：赵春山

美国众议院议长佩洛西访台前夕，白宫国安会发言人柯比不愿证实，但强调她有权访台，认为北京不应藉机升高情势。柯比并且警告中共恐做出军事挑衅作为，包括向台海射导弹。柯比的说法透露今年4月佩洛西拟议访台以来，中美进行“预防性外交”过程中的蛛丝马迹，特别是拜习通话一些“不足为外人道”的部分。

外界评论大都认为，拜登无力也无意改变佩洛西的访台决定。“无力”是因为受到美国政治氛围和他本人政治实力的制约；“无意”是他认为访台如顺利成行，对民主党期中选举有利，也可提振他国内低迷的民意支持度。无论基于上述何种判断，我认为北京对于佩洛西访台，事先已做好心理和行动的准备。

拜登关心的只是避免中美兵戎相向，或许这是他和习近平通话中获得的“保证”。中共虽然从未放弃对台用武的主张，但从“威胁使用武力”、“使用武力威胁”到“使用武力”，中间还有一段过程。拜登政府研判北京在中共二十大前，不会对台轻启战端，所以对佩洛西访台，没有采取军事反制行动，“里根号”航母甚至随佩洛西结束访台后离去。

根据1996年台海导弹危机的经验，中美似乎在这场战略博弈中，进行的仍是“战争边缘游戏”。在克林顿政府时期，担任美国国务院副助理国务卿的谢淑丽曾在其专书中透露，克林顿在1996年3月台海危机升高时，派遣两支航母战斗群到台湾附近，但并没有进入台湾海峡。克林顿的目的只是表达捍卫台湾的决心，避免“不必要的挑衅”，因此看着大陆继续在福建沿海举行军演。

就我所知，当时克林顿政府不知道李登辉和对岸有“密使”往来，故非常关切台方是否会采过激反应，让危机一发不可收拾。李登辉成竹在胸，不向美方透露他心中的“18套剧本”。

两岸目前没有沟通管道，蔡政府依赖美国传递讯息，研判对岸的意图。美国虽在两岸扮演“裁判兼球员”的角色，但为避免“公亲变事主”，不断对台湾下指导棋。因此，除非获得华府的授意，台湾对于佩洛西的来访，不可能有任何主动的作为。

佩洛西访台让大陆领导人失去“面子”，但却提供北京找到“里子”的机会，这应是拜登政府始料未及之处。

首先，北京从“可操之在我”的部分，挑战美国的“一中政策”，让北京的“一中原则”，透过实践成为既成事实。北京的“一中原则”是由下列的三段论组成：一是“世界上只有一个中国”；二是“中华人民共和国政府是代表全中国的合法政府”；三是“台湾是中国领土不可分割的一部分”。美国与中国大陆有邦交关系，故美国的“一中政策”承认前两点，但拒绝接受第三点。

其次，北京刻意避开与美国可能爆发的军事冲突，以军演锁台并使之常态化，让美国及其盟国的军事介入“师出无名”。与此同时，大陆对台湾实施经济制裁，也让美国在自顾不暇的情况下，无力提供台湾所需的经济补偿。

最后，北京认为台湾问题不能“久拖不决”。习近平目前的举动，是在片面改变美国长久以来想要维持两岸“和而不统，分而不独”的现状。习近平仍强调两岸的和平发展，但在他“打扫干净屋子”后，其对台政策势将出现从“反独”到“促统”的战略转移。佩洛西的访台只有强化“促统”的急迫感。

佩洛西离台留下的摊子，将由台湾概括承受，但收拾残局还是要靠美国。因此，佩洛西访台除了增加台湾的国际能见度外，试问台湾得到了什么？付出了什么？这是佩洛西留给台湾人民的一份答卷。

（作者为台湾淡江大学中国大陆研究所荣誉教授）