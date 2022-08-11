两岸关系的两个关键字

来源：台湾中时新闻网

作者：张亚中

中国大陆国台办8月10日发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书。进一步重申其基本立场：第一、台湾是中国的一部分的事实和现状。第二、不承诺放弃使用武力，针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动，绝非针对台湾同胞，非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择。第三、“和平统一、一国两制”是大陆解决台湾问题的基本方针。

北京这篇白皮书还有一句极为重要的话，即特别提出两岸“和则两利、合则双赢”的“和合”说法。“和合”两字应该就是未来两岸和平发展的关键字，在北京看来，它应该也蕴含著两岸由“和平”通向“融合为一”的意义。

北京上述三点基本立场，我有如下几点看法。第一、在“台湾是中国的一部分”方面，的确两岸目前宪法均主张其主权宣示范围包括整个中国，但法理现状是治权处于双方分立不隶属的状态。然而目前民进党政府不认同“主权不分裂”此点，而认为“中华民国”的主权仅在台澎金马，视“国名”为“中华民国台湾”，这样的分离主义路线，已属违宪，也是目前两岸关系冲突的最大原因。在野的国民党中央态度也有犹疑，我认为应回归宪法与认同现状，主张两岸为“分治不分裂”的法理关系。

第二、北京认为“不放弃武力”是针对台独分离势力与外国势力干预，且在不得已的情况下才使用。北京此一主张，必然会招致民进党的批判，但是在野的国民党与一般民众必须了解，北京不可能对台独与外国势力让步，台湾的安全必须建立在认同九二共识之上，民进党的“亲美抗中”或目前国民党中央的“九二共识是没有共识的共识”、“亲美反共不亲中”等立场，均不可能化解两岸目前的敌对状态，而只会让两岸更为兵凶战危、剑拔弩张。

第三、北京认为“和平统一、一国两制”是大陆解决台湾问题的基本方针，也是最佳方案。民进党政府是以追求分离主义台湾独立为目标，自然会反对北京所提出包括“一国两制”在内的任何有关统一的方案。但是在野的国民党不应该回避这个问题，而应对于统一提出自己的立场与基本方针。

中国国民党在面对“统一”议题时，应有两个基本出发点，即“统一的方法论”与“统一后的体制”。在方法论方面，北京目前只提出“和统”与“武统”两种方法；在统一后的体制方面，则提出“一国两制”。本人在参选国民党主席时，则明确提出“以和合做为和平统一的方法论”及对“统一后的体制”应以孙中山的主张为重要依据。

两岸关系虽然是属于双方的事，但是由于涉及台湾的安全与生存，台湾朝野更应有勇气与智慧来主动化解两岸敌意，甚而主动引领两岸发展的轨迹。北京再次提出“和则两利、合则双赢”的“和合”说法，也表示两岸冲突仍有化解可能，由和平步向融合仍是优先选项。

本人认为，“和合”的落实，就是两岸在“主权不分裂、治权分立”（分治不分裂）的基础上签署和平协议，以结束两岸长达70多年的敌对，并在相关议题以“治权统合”的方式促使两岸结构性合作，这应该是让两岸不再有对抗、“和合”共处，共同为“和平统一”创造因缘的最佳方法与路径。

“和合”是中华民族的智慧。佛教的文殊菩萨与普贤菩萨即被并称为“和合二圣”，《和合本圣经》已是一百多年来华人教会使用的圣经版本。全球所有华人都会认同两岸是“和则两利、合则双赢”。走向“和合”的方法，与“和合”的结构为何，已是两岸必须坐下来协商的重要议题。

（作者为孙文学校总校长）