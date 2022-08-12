中国整顿芯片业不是对“卡脖子”的愤怒

来源：香港01

作者：倪文迪

中国半导体业近来正经历一轮“大地震”。自7月起，包括原工信部电子司司长、紫光集团前总裁刁石京、紫光集团原董事长赵伟国、国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武、国家晶片大基金管理公司原总裁路军、华芯投资原总监杜洋及投资三部副总经理杨征帆都因严重违纪而被调查机构带走调查。

美媒《彭博社》周二（9日）报道，中国过去多年来对半导体行业投入大量资金及支持，但至今仍然未能解决关键的“卡脖子”技术问题，对半导体业的反贪腐调查反映北京对现况感到挫折与愤怒。

半导体业存在腐败问题

随着现代工业生态的改变，包括人工智能、遥距操控、以及快速充电等技术的应用，晶片已经成为高科技生态中不可或缺的一元件。但自从中美角力全面展开后，美国限制对华输出高端晶片及其技术，大大打击了中国的科技之路，一直是中国的痛处。中国近年推动支持半导体产业链政策，对行业投入大量资金，希望能尽快能解决这“卡脖子”问题。

这次晶片业大地震的确反映了，由国家拉动资金投入战略行业的做法存在问题，值得当局反思。正如过去一些受国家支持的行业那样，冲刺阶段资金审批都倾向比较“松手”，亦欠缺严格的监督，于是被人恶意利用，例如项目“报大数”或根本没有实际的研究成果等。早在去年已陆续有消息指中国晶片不少投资“烂尾”，例如武汉弘芯半导体有政府资金支持，预期投资过千亿人民币，但最终却烂尾收场，引起外界对中国半导体业的警剔。

与其说中国政府不满半导体行业缓慢，倒不如说行业内的确存在贪腐问题。这是以非市场方式投资市场的常见问题，现在当局对行业加以整顿，可算是亡羊补牢。

产业政策道路并非问题

不过，这并不代表由国家主导对战略行业投资的道路本身错误，而只是代表其执行和细节值得改进。中国半导体业的经验说明，战略行业未必受资本所青睐。过去中国企业认为可以从西方直接购买晶片，故此并不愿意花钱于相关技术研发，造成了当下晶片非常依赖进口的现实。政府的战略性投资正是克服资本短视逐利特质的方法，有其必要性。而且，就连以往一直批评中国行业补贴的美国，近来也通过了晶片法案去补贴国内晶片生产，如果补贴这条道路是错误的，美国又何须现在更弦易帜？

投资科研需要耐性和持续资金投入，而且尖端科技的突破往往背后需要大量基础科学研究的点点累积。中国在半导体行业的落后并非三两日所形成，虽然近年国家主导了大量的投资，但短时间内仍然难以突破已累积多年基础研究的外国水平。根据《彭博》报道的数字，2021年美国对半导体研发的投入占到全球55%，中国仅为3.1%，这反映了中国不单不应停止支持半导体，将来还要更多地投入到研究上，才能真正解决这“卡脖子”的问题。这次事件只是提醒决策者应注意如何更有效地投资，以及思考如何改善基础科研的环境，吸引更多人才。

