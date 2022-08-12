来源：香港01 评论编辑室

中央政府发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书后，特区政府官员不令人意外地发表声明表示欢迎及支持，其中特首李家超指出“一国两制”在香港成功实践，是维持香港长期繁荣稳定的重要基石，全力支持和配合中央采取维护一个中国原则的必要措施。中国统一事业固然是香港特区也有责的国之大者，但论到香港可作出之贡献，这样的声明显然并不足够。

反而不讳言地说，香港对于统一台湾的事业近年有如在拖后腿。白皮书批评台湾一些势力曲解误导、造谣抹黑“一国两制”，造成部分台湾人的偏颇认知，但他们之所以有材料作曲解抹黑，不正正是因为香港政府的治理失败所致吗？别人能够这般轻易地燃点起燎原之火，提供了干燥环境以及大量柴薪的香港只怕难辞其咎。

“一国两制”是香港也是台湾

当然，甚嚣尘上的“今日香港，明日台湾”论述本身不尽不实。第一，北京对香港管治的调整并非空穴来风，乃应对分离主义的不得已手段，任何讨论也不应该抽离此脉络。第二，香港本身与台湾的实际情况不同，目前台湾当局的政府体制以及军事力量皆相当成熟，中央应对台湾的“一国两制”必然也要度身订造，不可能简单以香港的情况来作类比。

但即使这样也好，我们也不能否认香港作为“一国两制”下的特别行政区，其管治成败得失对台湾也有影响。众所周知，“一国两制”本来就是为了统一台湾而诞生。1979年元旦全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，承诺“在解决统一问题时尊重台湾现状和台湾各界人士的意见，采取合情合理的政策和办法”，同年邓小平访问刚建交的美国时表示“只要台湾回归祖国，我们将尊重那里的现实和现行制度”，可谓“一国两制”的滥觞。

随后的“叶九条”指出“台湾可作为特别行政区，享有高度的自治权”，“邓六条”再表示“台湾特别行政区可以有自己的独立性，可以实行同大陆不同的制度。司法独立，终审权不须到北京。台湾还可以有自己的军队，只是不能构成对大陆的威胁”，可见大陆以“一国两制”来实现台湾统一的原意。而在同一时期，不但北京展开了与英国就香港前途问题的谈判，对台主事人之一的廖承志同时也负责对港政策，可见中央眼中的香港问题与台湾问题的关系密切。

事实上，香港一直在大陆和台湾之间扮演着一定角色。1982年廖承志的《致蒋经国先生信》便是通过香港报章进入台湾，避过报检而成功发行。在两岸未实现三通之前，香港长年是台湾旅客进入大陆的转机站。1992年海基会和海协会的工作会谈也是在香港举行，为翌年历史性的汪辜会谈奠定基础。

香港“一国两制”的经验作用

回归以后，香港与内地关系一度密切而良好。2007年全国人大常委会批准香港在2017年普选特首及其后普选立法会，2008年汶川大地震以及北京奥运激发了香港社会的国族认同。当时的民调显示八成香港人反对“台独”，六成人认为“一国两制”适用于台湾。而在差不多的时间，台湾走出了陈水扁八年的“台独”路线，选出“不统、不独、不武”的马英九而扬弃“台湾维新，海洋立国”的谢长廷。台湾社会对两岸关系的看法固然涉及多项成因，但香港的“示范”也难言完全没有影响。2008年时任行政会议召集人梁振英也曾指出，香港对于解决台湾问题有经验作用，“和平统一的希望已经进入上升轨迹”。

在那几年间，两岸三地积极交流。这包括了大陆和台湾实现“大三通”，以及海协会长陈云林踏足台湾，而香港也首次有局长以官方身份访问台湾（时任政制及内地事务局局林瑞麟），并在台湾开设经济贸易文化办事处。这个良好势头的高峰就是2015年的习马会，习近平和马英九以大陆领导人和台湾领导人的对等身份在新加坡世纪会晤，以“先生”互称。

民进党执政是两岸关系近年恶化的主要原因，而香港的局势丕变也扮演了一定作用。“今日香港，明日台湾”的论述为一些人所认同，但香港并不停于今天。按此逻辑，这也等如说香港之后若然达致良政善治，也就是政治和谐、经济蓬勃、民生富足，将能增强台湾对“一国两制”的信心。对比起政府官员轮流发表声明，建设好香港显然是对国家统一事业、解决台湾问题的更重要支持。

密切交流、拉紧利益联结

除此之外，香港政府也应设法与台湾重拾正面交流，扭转经贸文办去年起暂停运作所标志的恶化关系。即使在蔡英文2016年上台以后，北京仍然没有放弃与台湾的积极交流。习近平2019年纪念《告台湾同胞书》发表40周年的时候，便指出“以对话取代对抗、以合作取代争斗”，以及“两岸要应通尽通”，北京日前发布的白皮书也强调要“密切两岸交流合作，拉紧两岸情感纽带和利益联结”。两岸如此，香港与台湾的关系也如此。若然只看到白皮书谓“不承诺放弃使用武力”——四十年来中共贯彻始终的说法，便将两岸关系错解为只得斗争，那无疑又是对国之大者的拖后腿。

解决台湾问题不只是国家统一的历史使命，也因为台湾作为美国第一岛链战略的一部份而将牵动中美关系。香港若能有份于促进台湾和平地走向统一，不论是透过良政善治而起示范作用，抑或是居中交流修建关系，贡献再小也是与有荣焉。过去我们沦为“今日香港，明日台湾”的论述材料，现在官员应该想想如何用明日香港来展示后日台湾。

