歼-20战机识别查证外国军机意味着什么？

来源：新京报

作者：谢飞

近日，解放军报透露消息，7月下旬，空军航空兵“王海大队”所在旅飞行员杨春雷，又一次驾驶歼-20战机，对进入东海防空识别区的外国军机进行识别查证。这是歼-20参与识别查证外国军机的消息首次得到官媒印证，成为国内外关注的焦点。

一次意义非凡的识别查证

歼-20识别查证外国军机有着不同寻常的意义。对进入中国防空识别区的外国军机及时识别、判明类别、全程监视，对异常和不明空情采取相应措施，属于捍卫国家空防安全基本要求。

过去中国使用多种雷达，在体系的支撑下，识别查证外国军机，但是因为缺乏自己的隐身战机，所以在识别他国隐身战机上存在弱点盲区。歼-20投入一线拦截，并且在防空识别区识别查证外国军机，意味着中国在这个领域进入到了新阶段。

识别查证，通俗点讲就是对探明存在的外国军机，识别其外形，查证其机型和所属国。目前世界上主流雷达对目标的识别都是靠反射波来实现，各型战机在雷达屏幕上显现的只是一个点，若不进行进一步的识别查证，则无法确定来犯战机的型号。

随着隐身战机的问世，传统雷达已经无法发现其踪迹，只能依靠更加先进的反隐身雷达。但是，反隐身雷达也只是能发现目标存在，无法分辨出来袭的外国隐身战机具体型号。因此，必须要通过其他的手段来辅助识别。

歼-20综合性能步入新阶段

歼-20识别查证外国军机的消息披露，说明该战机具备了独立的搜索和识别战机能力，意味着其综合性能上了新阶段。

歼-20作为中国自主研发的首款第五代隐形战机，自从问世起就引起了极大关注，被寄予了很大希望。其自从入役之后，就快速地融入到了作战体系之中，成为一柄利剑。

被寄予厚望，自然也受到了优待。最先进的雷达系统、最优秀的指控系统、最先进的导弹等中国军备的最新产品，都应用在该型战机上了。

歼-20具备独立的战机识别查证能力，主要是因为其不仅装备了探测距离更远的机载有源相控阵雷达，而且装备了具备成像能力的光电瞄准系统和光电分布式孔径系统。这两个系统都具备查证识别外国军机的能力，并且各有优长，二者体系融合后就有了更加强大的识别军机能力。

经过多年发展，中国在机载相控阵雷达领域走到了世界前列，已经采用世界领先的氮化镓材料提升功率，并且研制出来了具有世界领先水平的风冷机载有源相控阵雷达和“三面阵”机载有源相控阵雷达。

歼-20装备的最先进相控阵雷达拥有上千个发射机和接收机，不仅整个雷达功率更大、探测距离更远、探测精度更高，还能够利用多个收发器的“波束连续扫描”和“波束合成”技术，大致识别飞机的具体轮廓和机身尺寸，为下一步识别打下扎实基础。

其次，也能看到歼-20发现识别隐身战机能力获得大突破。从相关信息可以判断，出动歼-20识别外国军机查证的，应该是在美日韩部署的F-22和F-35隐身战机。这说明歼-20在发现和识别隐身战机方面取得了重要进步，也意味着其在实战中能很好地应对美日等国的隐身战机挑衅。

歼-20隐身飞机发现识别能力突破，在对抗隐身战机方面也就更有心得了，这必然会提升中国的体系战力。几个月前，美军就发布消息称，美军F-35隐身战机，已经在东海空域与歼-20“相遇”，当时美军司令威尔斯巴克给予了歼-20较高评价。

现代战机都具备发现即摧毁的能力，发现即锁定、锁定即攻击。也就是说在实战中，歼-20已经能击毁外军的F-22、F-35隐身战机了。歼-20装备部队后，先后多次参与陆地、海空战备巡逻任务，目前已经实现陆地、海空战备巡逻常态化。

再次，歼-20战机体系倍增器的作用将凸显出来。东部战区围绕台湾岛举行的演训活动中，台湾地区的雷达没能发现歼-20的踪迹。歼-20在执行任务过程中，能够在较远距离快速发现目标、识别目标，这将为空中编队进行目标指引，从而充当其他类型战机的眼睛。歼-20战机优异性能在实际的对抗中得到了检验，将会作为空战体系的一个关键节点，最大限度发挥其体系战力倍增器作用。

最后，歼-20在防空识别区查证外国军机，相当于对可能发生实战的一次预演，这是具有实战背景的真实对抗。歼-20依靠中国军队空战体系优势，凭借自身先进探测能力，在具有实战背景的对抗条件下识别查证外国战机，本身就是极大的胜利。这也说明，在中国的空战体系中，以歼-20为体系关键节点，击败外军的隐身战机，已经具备了很大的可能性。这将进一步提升捍卫国家领空的能力，也必将对“台独”势力和干涉势力形成更大的震慑。

