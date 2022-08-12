立法限制英特尔们在华投资太荒唐

来源：环球时报

作者：何伟文

美国《2022年芯片与科学法案》已经成为法律并生效。根据该法，凡是在美国本土接受联邦政府补贴的芯片公司，10年内不得在中国大幅增产“先进制程”芯片。

首当其冲的芯片公司是英特尔。简单推理，英特尔10年内对中国的投资将受到很大限制。但英特尔CEO明确表示进入中国这个全球最大芯片市场对公司很重要。

25年前，笔者在中国驻旧金山总领馆担任经济商务参赞，常和英特尔打交道。1997年春天，英特尔一位副总和助理接待了我们经商室成员的到访。他们说，英特尔早在1985年就成立北京办事处，主要不是为了销售，而是在中国进行研发设计、在中国生产。1994年1月，英特尔架构开发实验室在中国成立。同年11月，英特尔在中国的第一家芯片测试和封装工厂在上海动工。

笔者还曾陪同中国代表团访问英特尔，公司创始人之一、董事长格鲁夫接待时说，中国快要加入世贸组织了，将来一定是英特尔在美国以外最重要的投资目的地和最重要市场。

1998年的一个下午，中美高科技出口管制研讨会在英特尔总部举行。会前，英特尔高级助理庄先生私下表示，硅谷所有大公司的一把手上午都在英特尔开会，准备一起给克林顿总统提出放宽信息技术对华出口管制标准的具体建议。他说，英特尔的意见很重要，因为再不改变，在中国市场的销售将受影响。这年11月，庄先生告知总领馆，英特尔刚刚在中国成立了研究中心。

笔者在旧金山工作期间，也多次访问、参观过芯片设备生产巨头应用材料公司。接待笔者的一位副总裁说，他们进入中国比英特尔还要早，1984年就在北京成立了中国客户服务中心。经过多年深耕，这家公司2021年的在华销售额达到75.35亿美元，最近4年内就增加了174.4%。

位于旧金山湾区的国际芯片协会是我们经商室打交道最多的机构之一。当时的总裁高级助理周女士也是中国人。笔者曾问周女士，中国芯片产业小，技术也远远落后于美国，协会为什么那么看重中国？她说，美国、日本、韩国和中国台湾的很多芯片公司都是协会的会员，这些会员的客户如计算机公司、汽车制造、机床厂商等在中国都有业务，而且在不断扩大，前景可观。

英特尔的历史表明，它的发展精髓在于不断探索和掌握世界最前沿技术，在于世界最高水平的研发和市场竞争，而不是靠政府补贴。英特尔在中国的发展，也大体遵循这一轨迹，至今在华已拥有完整的研发、应用设计、软件中心、制造、测试和封装体系。25年前，中国GDP只有今天的1/14，英特尔已如此需要中国。今天中国已占世界芯片市场的1/3，且人工智能、5G等在世界举足轻重，英特尔在华投资反而要受到较大限制，不是再荒谬不过了吗？

据美国芯片协会统计，2021年美国芯片企业平均销售额的18%投入研发，这是其保持世界领先地位的最重要原因。英特尔的生命也在于不间断的大规模研发投入。如果10年内英特尔在中国不投资或者少投资，那么中国芯片企业就会投资，其他国家芯片企业为了保住中国市场，也会想办法投资。那时中国市场将继续扩大，而英特尔份额将急剧萎缩，它在前沿技术的地位和生存由此会受到严重威胁。

同理，美国其他芯片巨头也不会放弃中国市场。2021年，美国16家芯片、设计和设备巨头在华销售额合计达到1008.51亿美元。如果它们最终停止对华投资，最后哭的一定不是中国。华盛顿一群毫无经济常识、自命不凡的政客们搞出这个荒唐的法案，最后一定会在经济规律面前不堪一击。（作者是中国人民大学重阳金融研究院高级研究员，前驻旧金山、纽约总领馆经济商务参赞）