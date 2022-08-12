武统台湾正式提上议程？

来源：联合报

作者： 高永光

中国大陆为了反制美国众议院议长佩洛西访台，在她离台后，展开锁岛围台实弹军演，导弹更是飞越台湾上空。结果不只“虚拟实存”的“海峡中线”不复存在，未来锁台攻岛的军演将常态化。大陆会不会具体推动武统，台海会不会发生战争？台湾是不是下一个乌克兰，成为国人非常关切的问题。

就在此时，8月10日中国国务院台湾事务办公室及国务院新闻办公室联合具名发表了“台湾问题与新时代中国统一事业”白皮书（以下简称“22白皮书”），此白皮书公告后，似乎没有引起台湾朝野及民众的高度重视，但在大陆的网民及海外主张武统的一些学者专家，却认为这是大陆对台湾准备具体实现武统的“公开表述”，究竟“22白皮书”是否是大陆发动武统战争的檄文？

如果从大陆长期以来对台政策的各种文件、领导讲话，“22白皮书”并没有超过各种相关对台政策论述的范围。

但是，如果仔细观察，笔者认为“22白皮书”字里行间仍有别于过去，确实隐含了某种程度的“武统”的较“强烈的”意涵在里面。虽然“22白皮书”仍花了很大的篇幅强调“和平统一”，但表现出对“以台制华”、“以武谋独”及“以武拒统”的强烈批判。因此，对民进党已经正式定调是：实际推动台独的执政党。但对于国民党“毫无保留”明白表达“亲美”的态度，也是一种警告。尤其在国民党副主席夏立言正率团访问大陆时，“22白皮书”多少也是讲给国民党的高层听的。

“22白皮书”另一个值得注意的重点是白皮书用了相当大的篇幅，仔细叙述了台湾和中国大陆的历史关系及“不可分割”的法律及事实渊源，颇类似俄乌战争后，普京发表长篇累牍的俄乌历史，笔者认为这是为什么有不少人认为，“22白皮书”是大陆准备用武力解决台湾问题的“公开表述”。

“22白皮书”极度强调台湾是中国的一省，虽然“22白皮书”全文内容没有出现中国就只是“中华人民共和国”，但是如果从“22白皮书”全文的文义来看，隐含着大陆已经不承认“中华民国”的存在。或许这是因为民进党窃取了“中华民国”这个招牌，反而给了大陆机会，也趁机把中华民国这块招牌扔进了历史的垃圾桶中。如果“22白皮书”有这个意涵，那未来的“统一”就只会是港澳模式的“一国两制”，虽然在“22白皮书”中，仍强调“一个中国原则和九二共识”，中间仍有一个“和”字，而非“一个中国九二共识”或“一个中国的九二共识”。但看起来中国大陆对于“九二共识”也不再抱太大希望，这是因为“22白皮书”认为一个中国的原则似乎被台湾和外国势力正在被“掏空”。

走笔至此，相信过去30多年来，奔走于两岸之间，致力于两岸和平整合、统合、统和，避免发生血腥战争的学者专家，会禁不住怆然而泪下啊！

如果“22白皮书”是武统台湾的“出师文”，战争会立即发生吗？笔者评估除非蔡英文继续“草蜢闹鸡公”，不顾台湾人民死活，升高对大陆的挑衅；不然的话，2024总统选举应该是个关键，如果台湾民众继续选出具体推动台独的民进党，加上大陆为了完成“国家统一的神圣使命”，武统战争应该就会发生！