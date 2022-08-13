香港人口陷下降轨 政府如何“博反弹”？

来源：香港01

作者：汤文诗

香港政府统计处11日公布了2022年年中的香港本地人口临时数字为729.16万人，比起去年年中减少12.15万人，跌幅为1.6%。按统计处的详情显示，人口减少当中有2.65万为自然减少（即出生减去死亡数），占全部的21.8%；而净移民数（即移入减去移出）则为减少9.5万人，占全部约78.2%。

流失的人口中，流动人口只占当中的2,200人，反映了绝大部分的流失人口都是常住居民，将会对社会和经济带来长期影响。在短短一年间流失总人口的1.6%是相当庞大的数字，值得政策制定者留意。

自然流失和移民情况皆恶化

从数据看，香港面对的人口流失有严重化的倾向。在自然人口方面，出生数字持续下降，由2017年年中的5.95万人下降之2022年年中的3.51万人，跌幅近三分之一。而死亡人数持续上升，由同期的4.54万人升至6.16万人，升幅也超过三成。这使得香港的自然人口增长在5年内由正转负，正式进入人口自然减少周期。

而移民数字方面，净移民数由2017年年中的增加4.24万人，大幅度转变为2022年年中减少9.5万人，五年间的正负差距接近14万人。其中，作为主要人口移入途径的单程证亦由5.57万人大幅减少至1.83万人，而非单程证的本地净移民则由减少1.33万大增至减少11.32万，大增近8.5倍。由于2019年的社会事件所影响，从2019年年中至2022年年中三年间，非单程证的本地净移民数已达23.15万人。

而以年龄区分的人口比例分布，则呈现老龄化问题。增减的分水岭为55岁——55岁以上的年龄段在人口中的比例愈来愈大，而55岁以下的则愈来愈少。其中65岁至69岁的比例增加在过去十年最大，由2012年中的3.7%增加至2022年中的7.1%，增加多达3.4个百分点。而减少最多的年龄段则为20至24岁，由十年前的6.4%跌至4%，下跌2.4个百分点。

吸引人才来港配合发展

众所周知，人口迅速减少对社会和经济都并非好事，尤其是老龄化等先进社会常见问题更会成为发展的桎梏。在自然人口下跌方面，世界各地都推出过不同的政策刺激生育，但至今仍未见成功案例，香港要推出有效的政策殊不简单。中国内地近年面对人口下跌也推出了新的“三孩政策”，但成效如何还需待时间验证。

在短期内最可能改善人口下降问题的方法是吸引移民。香港过去的移入人口主要为单程证，但单程证有不少问题，并非补充人口的好方法。其一是持单程证来港人士虽然可以补充劳动力，但按统计处2021年的统计数字，15岁以上单程证持有人中多达11.6%没有中学教育程度，只有19.8%持有专上教育程度。新移民大多自力更新，但教育水平令他们多只能从事较低技术工作，这与香港经济以创新为动力的未来发展方向不相符。

而且，单程证的产生有其历史背景，随着内地经济近年快速发展，嫁到香港的跨境婚姻模式愈发式微，即使新近的跨境婚姻也可以选择回内地团聚，未必一定要选择来港。客观而言，单程证来港的数字呈现下降趋势，从2012至2021年10年间只有39.22万人持单程证来港，而2002至2011年10年间则有45.62万人。

为了切合发展需要，香港有优才移民的渠道。按保安局的数字，2021年依优才计划移民香港的人口达2,000人；而非本地大专生的数目则达13.254人，虽然都呈上升趋势，但数目却仍有限，连填补自然流失的人口也不足。

人才选择移民的主要考虑因素无非是当地的生活质素以及发展机会。但香港的生活成本向来在国际间都是数一数二，尤其是屋住成本更高，而发展机会又因为产业过于集中于几个行业而变得狭窄。要吸引更多人才来港，政府便不能只着眼于人才本身，更要全方面地对社会进行改革，例如解决房屋不足问题全力降低香港的生活成本，以及推动关键新产业发展以增加高技术工作的机会等。

改革若能成功，不但能吸引海外人才，更能鼓励香港市民成家立室，从根本扭转人口老口的结构问题。这需要大量政策互相配合，政府应积极计划。