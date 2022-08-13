台媒：退选而不道歉，是民进党道德侏儒的把戏

来源：台湾《联合报》社论

挡不住论文抄袭风暴，民进党终于由林智坚退选化解“一尸五命”危机，改由立委郑运鹏接替参选桃园市长。表面上是林智坚主动宣布退选，实则是党内不满压力大到难以抵挡，必须和他切割以求止血。然而，林智坚仅承认论文有“瑕疵”，并未道歉；蔡英文也说支持他继续捍卫自己的人格清白。如此轻描淡写，仿佛退选就能让风暴自动止息。若无道歉及反省，这个“选举巨人”与“道德侏儒”的合体怪兽，恐怕还会继续肆虐政坛吧！

8月10日，中国大陆宣布结束军演，端出对台白皮书，象征对台战略攻势转进另一阶段；国民党副主席夏立言同日则以关心台商台生为由率团访陆。但当天蔡英文在民进党中执会发表谈话，以“二分抗中、三分批蓝、五分挺坚”的比例，下令全党“挺坚”。仿佛北京的威胁不如蓝军的挑战，蓝营的挑战则不如抢救智坚大兵重要。

蔡英文批评台大学伦会的决定，要求全党“团结一致，相信自己的同志”，原本党内的杂音霎时静默。尚有异议者，如忧心“一尸五命”的立委高嘉瑜，和主张“不能黑白颠倒”的北市议员王世坚等，则遭网军攻剿。如今林智坚退选，蔡英文和民进党不仅欠王世坚、高嘉瑜等人一个道歉，也欠台大一个道歉，更欠人民一个道歉。

该道歉的，还有前副总统陈建仁和郑运鹏。陈建仁批评台大突然发表结论，未纳当事人论证，真相大白会还给林智坚清白。出身学术界的陈建仁，为了自己的政治立场羞辱台大，完全违背学术良知。他若看过争议论文、作过比对，还相信林智坚未抄袭，其学术能力令人怀疑；他若未读过论文即表态挺坚，就是盲从蔡英文而不辨是非。他若怀疑抄袭却说出违心之言，则是羞辱人民、羞辱其“圣骑士”封号。

同为台大毕业的郑运鹏，是少数公开挺坚的绿营党公职。他以“看过林智坚论文”背书林是原创，在护林的记者会上，甚至表现得比林智坚还熟悉其论文写作过程。但看过两本论文还能如此力挺，若非毫无辨识能力，就是刻意欺骗民众；前者让人怀疑他主持市政的能力，后者更让人质疑他还有资格参选吗？无论如何，陈建仁和郑运鹏都欠台大母校、欠人民一个道歉。

若干绿营派系为了保护陈时中的选情，对“挺坚”表达异声，甚至直呛“跟台大对着干对民进党选情不利”，却在蔡英文拍板全党挺坚后鸦雀无声，则是选举精算的乡愿共犯，也是蔡英文一言堂的羔羊。至于陈时中，他支支吾吾，不敢不挺又不敢力挺，号称盟友却保持距离，既暧昧又没担当，也是道德之贼。他们都是使民进党成为道德侏儒的共犯结构。

蔡英文不在乎沦为道德侏儒，她只在乎成为选举巨人。作为选举巨人，从卖芒果干翻转选举大盘，到诛剿赖清德挑战大位，都是其得意力作。正因她相信林智坚也可以在抄袭案翻盘，所以一路把全党带入是非不分、道德沉沦的险境。因为是道德侏儒，所以不把政治诚信和学术伦理放在眼裡；蔡英文自己的论文争议未解，却能轻骑过关，她相信林智坚也能挺过，所以林智坚声称他没学位也能选举。

但道德侏儒终究是选举巨人的阿基里斯腱。蔡英文曾为卡管而与台大对干，最后铩羽，卡管效应溢出波及地方选举。这次蔡英文要再和台大对决，最后臣服于现实踩下刹车，仍是出于选举精算而无道德抉择。唯有选民紧盯选举巨人的阿基里斯腱，才能防止台湾民主被道德侏儒窃取与矮化。