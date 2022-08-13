来源：台湾中时新闻网

作者：尹启铭

美国联邦众议院议长佩洛西访问台湾，将台湾推向地缘政治风险的新高点。据说半导体是佩洛西此次访台的重点，一方面催促台积电落实在美国的设厂，另一方面对台积电在美国投资案的接受补贴表功，此从佩洛西拜访立法院后，立委柯建铭就迫不及待地爆料佩洛西与台积电董事长刘德音密会，以及蔡英文的午宴上张忠谋和刘德音两位都受邀参加等，可以看出个端倪。

如果把佩洛西此行的点滴串连起来，可以发现台湾已上了她的圈套：一手抬高台湾地缘政治的风险，让台湾处于更不安全的状态，另只手以美国国安为由，迫使台积电前去美国设厂。佩洛西的手法与美国商务部长雷蒙多对台湾的伎俩可谓如出一辙。

半导体产业或台积电在台湾被称为“护国神山”。顾名思义，护国神山的意思是台湾的安全靠它保护，其意义和“硅盾”相同。澳洲记者艾迪森2001年出版了《硅盾》一书，并于2009年制作《硅盾》纪录片，主要阐述台湾的半导体产业是美国、中国大陆甚至全世界不可或缺的战略物资，此让台湾有了硅盾的屏障，让大陆不会轻易武力犯台。经过13年后，艾迪森不久前又推出《硅盾：2025》新版本纪录片，仍旧强调台湾半导体的优势遏制了大陆的进犯。

艾迪森的论点在台湾得到许多人的信仰，例如蔡英文前年脸书上宣称；“硅盾是足以保障台湾的半导体”，并在去年投书美国《外交事务》刊物，表示硅盾让台湾免于遭受威权政体激进破坏全球供应链的企图。但是这种论调真的经得起国际现实的考验吗？

今年2月俄罗斯甘冒天下的大不韪入侵乌克兰，造成全球能源、粮食、矿物等重要物资供应链中断，触发全球物价上涨，西方国家却只能在旁跳脚，无法提供乌克兰直接的保护，戳穿了硅盾信念的不可靠，毕竟在国际上政治的考量才是最重要的。

美国《国家利益》杂志今年5月刊登了《硅盾对台湾和美国是一项危险》，对美国和台湾提出警告。该文认为硅盾是一个已20多年且过时的概念，这概念一直让台湾深信大陆在乎从台湾取得晶片的稳定供应而遏阻了大陆的进犯，并坚信西方的客户会基于其利益而保护台湾，由此台湾获得“双重遏阻”的保护。但是如果这信念是错误的，台湾的脆弱激发了大陆的攻击，美国的干预也无法提供足够的保护，台湾的“双重遏阻”就成了“双重灾难”。

该文提醒，大陆正致力提升半导体制造的能量，美国同时鼓励半导体产能回流本土以减少对台湾的倚赖，台湾的硅盾在逐渐弱化，因此呼吁美国应协助加强台湾的国防力量。但是，美国政府会有这样的想法吗？

美国政府的眼中永远只有自己的利益。为了确保先进晶片的来源，美国正采取多元策略，最直接的方法是压着台积电前往美国设厂；虽然张忠谋一再表示在美国生产成本过高，美国政府的思维则是以国安为出发点，所谓成本效益并非其首要考量的因素。

第二条路是和日本共同研发更先进的2奈米制程。据《日经新闻》报道，日、美两国政府将以量子计算机使用的新一代半导体为目标进行共同研究，研发基地将设置试验性生产线，预期2025年将在日本建立量产体制。第三条路是扶植台积电以外的第二供应商，例如三星、英特尔等，虽然该等厂商目前在代工领域尚难与台积电匹敌，但假以时日即可具有台积电的能力。

反观台湾，蔡政府执政6年以来只偏爱生技新药产业，给予各方面优厚的奖励。对台积电或半导体产业，嘴巴上说是护国神山，却将之当做提款机，柯建铭的爆料虽立即遭台积电打脸，正是蔡政府把台积电赴美投资当做讨好美国的礼物的最好写照。美国政府在削薄硅盾对台湾的保护力，蔡政府犹在把硅盾往外送，台湾的安全还能寄望硅盾保护吗？

（作者为台湾前经建会主委、前经济部长）