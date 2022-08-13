缓解两岸新常态 朝野有责

来源：台湾中时新闻网

作者：何振盛

在庞大的社会舆论压力下，被台大学伦会认定硕士论文严重抄袭的林智坚，终于宣布退出桃园市长选举。尽管林依然死不承认论文抄袭，仅轻描淡写地表明不过是“写作瑕疵”，仍将在退选后继续为自己的清白奋战。但从民进党选战的角度而言，只有让林退选止血才能保住绿营的基本盘，然而此事恐怕欲罢不能，经久不息。就有媒体人士暗示，即将有吹哨者爆料林的论文是他人代工代笔的膺品，加上其指导教授陈明通也将接受台大学伦会的审查，一波未平一波又起，民进党年底选情崩盘不无可能。

就在民进党全党为了林智坚的“论文门”与“球场门”忙得焦头烂额、疲于奔命时，美陆台关系与两岸局势也发生了结构性的根本变化。大陆继围台军演后，又展开黄海军演及稍后登场的南中国海军演，并且发表大陆国家主席习近平上台后首份“台湾问题白皮书”，内容删除多项过去的承诺，明显限缩统一后台湾的自治地位。这一连串的动作无不在宣示“破三线”之后的“新常态”，以彰显中华人民共和国对于周边海域与台湾的主权地位，其剑指台独势力与美、日等外部势力的意图昭然若揭。

面对大陆讯息明确的警告与不惜一战的恫吓军演，身为祸首的美国众议院议长佩洛西也强硬回呛，中国尝试对台湾建立新常态，“我们不会任它发生”。然而这番语焉不详的回应，仍不知葫芦里卖的是啥膏药？外交折冲还是竞秀肌肉，或者兼而有之？但无论如何，在美中剑拔弩张的对峙下，台海风云变色，紧绷的局势持续升温，一切似乎回不去了，即使新常态无法完全建立，但可以肯定的是“旧常态”也只能被迫留在美好的旧时代里。

值此风云变色、诡谲难测的国际局势中，民进党政府究竟为台湾的安全做了什么？曾经同样身陷论文风暴的蔡英文日前还甘犯众怒，要求全党“挺坚”到底，引发英系立委窝反里的质疑，面对内部暗潮汹涌，想必无暇因应外部挑战。更令人忧心的是，林智坚的论文指导教授正是现任国安局长陈明通，因护航爱徒同遭违反学术伦理的指责，除忙于发出3封澄清长文外，还得接受台大学伦会另一波的调查，哪有余力提供层峰因应台海局势的对策？

正当台湾内部因“通坚”论文门吵得沸沸扬扬而国际局势与台湾处境更加险峻之际，执政的民进党无所作为，而在野的国民党已由副主席夏立言率团访问大陆。虽然此举让绿营宛若洞见从论文门泥淖脱身的曙光，刻意将夏立言访陆之行解读为“投诚”，至少也是某种程度上的“输诚”。而国民党内部若干青壮派选将与地方诸侯也直指夏此行的时机点有欠考虑。但持平而论，在台湾步步走入兵凶战危的险境时，陷于家丑的民进党政府毫无解决危机的能力，在野的国民党面对政府失灵，理当忘却一党之私，勇于承担另辟沟通渠道的责任，方能缓解目前两岸一触即发的军事冲突。

诚如学者赵春山所言，夏立言在选举前去大陆“绝对没好处”，但站在“国家”利益的角度，夏应该去。党与国，孰轻孰重？答案十分清楚。

（作者为台湾对外关系研究暨发展协会理事长）