一连串大事发生后 怎么解决台湾问题对中国最有利？

来源：香港01

作者：邓峰

最近，由于美国众议院议长佩洛西访台、解放军在台海军演和北京发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，台湾问题再度备受热议，许多中国人都很关心为何今次没能武统台湾，何时才能统一台湾，会否采用武力，和平统一还有希望吗？

如果说今天中国大陆民众有哪些共识，除了改革开放之外，统一台湾应该是最大的共识之一。不论是为了洗刷近代鸦片战争以来的民族屈辱，让两岸统一来印证民族复兴，还是长久以来朴素的同胞之情、国族之情，统一台湾都在中国大陆有着极为广泛的共识。区别在于何时统一，是用和平方式还是诉诸武力。从1949年两岸分治以来，大陆人民盼望两岸统一已经有数十年之久。在绝大多数大陆人看来，台湾是中华民族大家庭中被人抢走和失散的亲生骨肉，终会有亲人团聚那天。

许多大陆人对于此次没能趁佩洛西访台之际统一台湾倍感失望，其实不可不必。从军事上来说，“兵者，诡道也”，讲究“攻其无备，出其不意”，纵使是万不得已的武统，大陆的上策绝对应该是突袭，是趁美国、日本和台湾缺乏准备（至少是美国无暇顾及）的空隙大军闪电出动，在最短时间内控制局面，怎么可能在佩洛西访台时台湾民进党当局和美国政府都高度戒备的情势下贸然动武？《孙子兵法》早已说的再明白不过：“非利不动，非得不用，非危不战。主不可以怒而兴师，将不可以愠而致战。合于利而动，不合于利而止。怒可以复喜，愠可以复悦，亡国不可以复存，死者不可以复生。故明君慎之，良将警之。此安国全军之道也。”

从统一时机来说，现在解放军虽在台海相对于美军有明显优势，但无绝对把握，且不能确定日本等美国在亚洲的盟友会否军事介入。一旦遇到最坏情况，解放军遭遇美军及其盟友军队合围，那后果不堪设想，大陆将深陷泥潭，重蹈苏联在阿富汗、美国在越南和阿富汗的覆辙，改革开放以来的国运恐被逆转。纵使未出现最坏情况，美国放弃军事介入，但在目前情势下势必遭到台湾民进党当局控制下的军队阻挠，两军交战中恐会造成难以估量的伤亡，甚至误伤普通台湾民众，而纵使最终解放军击败台湾军队，完成统一，接下来的治理成本必将极高，得不偿失。

光是一个人口700多万的小地方香港，都那么难治理，何况是一个人口体量和面积都远大于香港、情况远比香港复杂的台湾？光是二战结束后蒋介石政府治理台湾期间发生的二二八事件，都已被台湾社会清算几十年，至今不休，更何况是今天这样一个生命权和人权意识比当年强烈的时代，一旦武力统一台湾过程中出现令人痛心的较大数量人员伤亡悲剧，势必给统一后的治理工作带来极大阻力。时代已经不一样了，对于今天世界来说，战争和人员伤亡越来越难以被接受，曾经那种武力统一后靠铁血统治来稳定秩序的时代一去不复返，亦不符合中国人的价值。

强扭的瓜不甜，大陆与其冒着极大风险贸然兴兵，不如等待时机，积蓄力量，在保持武力威慑台独的同时尽最大努力争取和平统一，至少是不战而屈人之兵。所谓“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”，“不战而屈人之兵，善之善者也”。对于大陆而言，准备时间更充足，军队实力更强，统一台湾的胜算更大。伴随着大陆综合经济实力的持续增长和近些年来以航母为代表的军事作战能力的增强，解放军在东南沿海的军事优势会不断增加，对美军和台独的威慑将越来越大。

当然，无论强大的军事威慑还是不放弃使用武力统一的准备，都是为了最有力地威慑和警示台独。某种程度上说，武统准备越充分，军事威慑力量越大，距离和统越近。但纵使如此，除非到了万不得已时候，武统的准备应该是为了和统。

从中国人的民族感情来说，台湾人依然是中国人的血肉同胞，不到万不得已的最坏时刻，中国人绝对不能打中国人，否则后代和人心都不好交代。从中国国家大局来看，当下最重要的事情是近代以来无数中国人孜孜以求的民族复兴与人民美好生活。中国的民族复兴离不开台湾的统一，但中国民族复兴的根基只能建立在作为国家主体的大陆的崛起和人民生活幸福之上，而非建立在台湾统一之上。当大陆全面崛起为高科技发达、不再被人卡脖子、人民生活富足、人人自由自在、社会公平、民主和法治健全、人权保障充分、文化兴盛的世界第一大经济体，国家治理深得绝大多数民众发自内心地认可和支持，必能上下齐心，汇聚成最强大最生生不息的健康力量，对台湾社会产生极大的感召力和吸引力，那时不论美国还是民进党当局，都根本无力阻碍两岸统一。而这才是中国全面崛起和复兴的最好结果，才是对大陆人民和台湾人民最好的命运安排，才是有识之士追求的理想方案。

数月前，美国资深媒体人托马斯·弗里德曼在发表于纽约时报中文网的文章《在这场乌克兰危机中，美国和北约并不无辜》中曾写道：“国家和国家领导人对羞辱的反应通常是这样两种中的一种：侵略或反省。在经历了西方带来的所谓‘百年国辱’之后，邓小平领导下的中国作出的回应大致可用下面的话来描述：‘我们要做给你们看。我们要在你们自己的游戏中打败你们。’普京在苏联解体和北约扩张后感觉受到西方羞辱时，他的回应是：‘我要做给你们看。我要痛打乌克兰。’”

远人不服，则修文德以来之。时代已经不一样了，解决问题的方式同样发生了变化，不论过去是什么情况，不论多么有理和气愤，只要不到万不得已的情况，战争与伤亡都不是现代社会认同和追求的解决问题的方式。对于今天这样一个时代来说，真正的王道和大道绝不可能是战争、武力，而只能是实力基础上的和平、道义、发展、愿景，与其活在历史故纸堆中，被旧有解决问题的方式束缚，不如通过创建一种新的世界秩序和愿景来解决问题。人在多数时候都是现实的，都是希望过上好的生活，台湾人亦不例外。今天台湾人亲近美日，并非不知道历史上日本和美国对于台湾的伤害，而更根本因素是认为美日更接近他们向往的美好生活。既然如此，如果有朝一日，大陆人生活水平不亚于美日人民，大陆的综合实力又因为人数远比美日多而远胜于美日，届时相信国家统一必然对台湾人充满吸引力。

台湾是个岛，搬不走。而对于大陆来说，当下最需要的是时间。俾斯麦说过，国家是时间河流上的行船。时间会改变一切，会给任何发奋图强、坚持道义的民族东山再起的机会。让作为国家主体的大陆成为民众安居乐业、社会公正、民主和法治健全、经济发达的人人向往之地，正是中国这样一个曾经创造辉煌文明却在近代遭受屈辱的民族在现代世界东山再起的目标，一旦如此，将得道多助，天下归心。一言以蔽之，风物长宜放眼量，保持清醒和理智，以学习和超越眼光对待人类一切有益经验，让国家富强，让社会公正，让人民幸福，正是吾辈最大的责任。