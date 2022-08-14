来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

民进党终于决定换坚，对照过去回应民意之灵活迅速，让人纳闷，陈其迈口中“三分钟可解决的事”，为何拖了一个多月，甚至面临赔上全党风险，才决定换人？而且不认错道歉，拖着一条烂尾巴。危机处理显然不及格。

就在蔡英文下达全党挺坚令的那天，网络也为另一件事炸了锅：一名计程车司机受托载送食物却跟丢迷路延误，顾客怒踹计程车后照镜，还甩下Gogoro区经理名片，呛声修车找他，“反正警察很熟”。结果惊动总公司火速致歉开铡，才让这场企业公关危机及时止血。

反观民进党的危机处理，虽林智坚退选，但蔡英文仍然表达不舍，并称“运鹏战桃园、智坚战清白”，对一路挺坚而踹毁学术伦理与诚信道德，毫不在乎；民进党前立委郑宝清说“走了一个抄袭的，来了一个挺抄袭的”，正是对蔡英文最直白的打脸金句。

当然，民进党和Gogoro的危机，在成因、规模和影响层面上完全不同；但以危机处理的角度看，从挺坚到换坚，仍然是一场从决策品质到善后模式都有严重问题的公关灾难。

不过，蔡英文与民进党的这场大灾难，不只是危机处理的能力问题而已，更严重的是，宠溺、专断、双标、一言堂、权力私欲、诚信破产、共犯结构等原因环环相扣，纠葛缠扰，以致当断不断，断了继续乱。