蔡英文应信守“和平的积极沟通者”

来源：联合新闻网

作者：赵建民

美国众议院议长佩洛西访台，大陆除了动员解放军围岛模拟攻台演习外，还推出经济上的惩罚性措施，新的两岸现况呼之欲出。

首先，陆方过去虽不承认台海中线，但自上世纪九十年代以来，两岸逐渐形成“隔海分治、事实管辖”现况，在马英九第一任内，双方似进入互不否定的权宜性妥协。军演后，不仅台海中线不在，未来解放军在中线以东、甚至台湾领海线内演习，有可能成为“新常态”，和平稳定现状一去不返。

其次，演习期间，人民日报评论员文章已将军演和统一连结，而国台办更选择在演习结束同一天，发布《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，对不排除使用武力多所着墨。

其三，解放军侵门踏户式军演，台湾既无力阻止更不敢发布消息，两岸关系中台湾能量进一步稀释，角色愈发边缘化。

其四，演习期间美舰不但未积极介入平息纷争，反而反向而行，除印证拜习在佩洛西访台前电话峰会，或已商定剧本外，演习规模和力度恐怕已非美军能震慑，台海现状进一步朝向陆方倾斜。

佩洛西滞台19小时，不但陷台海于空前危机，还打乱拜登优先处理乌克兰战事的总体外交布局，国内一片检讨之声，华盛顿邮报社论直言访台时机不宜、要求设停损点；国家利益杂志专文称两岸战争已命定，经济学人杂志称两岸现状危险地改变，要避战必须找到新的平衡点。台湾是佩洛西“毕业旅行”最大受害者，当初国安部门如何算计？这种代价划得来吗？

针对军演，蔡英文日前强调“冷静不躁进、理性不挑衅”，并抨击北京行为不负责任。但蔡去年双十讲话提有违宪嫌疑的中华民国与中华人民共和国互不隶属，陆方气得跳脚；副总统、立法院长强调台湾地位未定，这些是不挑衅的理性作为吗？

蔡英文在2016年就职演说时，承诺致力维持两岸关系和平稳定，成为“和平的积极沟通者”，要求建立常态、紧密沟通机制，防止误判，建立互信，有效解决争议。军演后蔡英文呼吁致力维持两岸现状、对建设性对话持开放态度。在军演阴影下，这种文青式语言格外觉得讽刺！

更重要的是，专家一致认为，两岸摊牌已倒数计时，政府有何办法防止、化解？

对解放军大动作，美日澳、G7纷纷谴责，但韩国和东南亚国家未跟进，而里根航母反向而行，在在说明台海和平稳定无法仰赖外人的残酷现实。然而，蔡政府六年任期连基本对话管道都力不从心，在剩余两年内提出翻转和平的危机管理方案，大概也是阿婆生囝：没指望了。

现阶段拜登外交首务，在防止中国在金融和武器方面支援俄罗斯赢得乌克兰战争，而拜登声望低迷，国内通膨严重，也必须仰赖中国协助。然而，为报复佩洛西访台，大陆停止对美八项交流，美方也暂缓解除对中国进口品高关税，未来双方如何缓和紧张重整关系，是否会以台湾利益为代价，将是观察重点。为了稳定中美关系，拜登上任以来，在台海议题上被迫不断表态反对台独，在陆方压力下，未来是否会出现进一步立场宣示，令人担心。

“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵”，台湾的两岸政策无谋无交，危矣！

作者为文化大学社科院院长