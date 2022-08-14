和战两手反独促统 台版两制借镜香港

来源：明报

明报社评

解放军围绕台湾的军演甫落幕，上周三（10日）北京就发布了22年来首份“台湾问题白皮书”，强调以和平统一仍然是解决台湾问题的第一选择，“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”，被解读是与军演的“硬”配合，对台“软”的一手，显示大陆仍重在反独，而非急于促统。不过，与历史上前两份“白皮书”对照，这份新“白皮书”对台独的语气更为严厉，给台湾开出的统一后优惠条件更少，显示大陆在香港取得经验教训之后，对“一国两制”的实践，有更清醒的认识。

第三份白皮书基调变

和与战之间还有选项

从时间点看，1993年的《台湾问题与中国统一白皮书》，发表于江泽民时代，时值两岸首获官方授权的民间正式接触“汪辜会谈”之后；2000年的第二份白皮书《一个中国的原则与台湾问题》，发表于胡锦涛时代，恰逢李登辉抛出“两国论”、陈水扁上台前夕；这次白皮书题为《台湾问题与新时代中国统一事业》，虽是在美国众议长佩洛西访台引发的风波之后，但并非临时起意，在中共二十大召开前夕，突出“新时代”，是习近平时代对台政策的全面宣示。与第二份白皮书已相隔22年，中国已成为全球第二大经济体，两岸关系及力量对比也发生空前巨变。

正是基于这些变化，新一份白皮书在基调上有一些显著变化，例如外界都注意到的，前两份白皮书承诺的统一后台湾“享有一定的外事权”，可以“有自己的军队，大陆不派军队也不派行政人员驻台”，两岸协商“在一个中国的前提下，什么问题都可以谈”等内容，都不见了。新白皮书首度将“九二共识”与“一中原则”并列为两岸谈判的前提与政治基础，今年是“九二共识”达成30周年，蔡英文上台后，两岸关系紧张的主要原因，就是台湾当局否认“九二共识”；前两份白皮书各有五次提到“台独”，新白皮书“台独”一词出现了36次，还四度点名批判民进党，可见北京对“台独”与民进党态度之严厉。其中一段话，“民进党的谋‘独’行径导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，破坏和平统一前景、挤压和平统一空间，是争取和平统一进程中必须清除的障碍”，引起外界关注，认为北京已将民进党视为“必须清除的障碍”。但细味全句上下文，“必须清除的障碍”指的是“民进党的谋‘独’行径”，而非民进党本身，即并未将民进党排除在两岸对话之外，但仍是对民进党当局的严厉警告。

白皮书虽然重申和统仍为“第一选择”，“非和平手段”是“最后选择”，但所谓“第一”与“最后”，手段是相辅相成的，不承诺放弃使用武力，说到底是要保障和平统一依然有实现的可能性。从“第一”到“最后”之间，还存在其他可能选项，如以武逼谈、围封促统等，在这次军演中，这些选项都有所展示。新白皮书写明，“和平统一后，台湾可以实行不同于祖国大陆的社会制度，依法实行高度自治。”这似乎意味，以非和平方式统一后，台湾未必可享有“高度自治”。

国防外交权收归北京

统一拖愈久愈不利台

北京对台方略的这种变化，除力量对比的变化外，还因为有“一国两制”在香港的25年实践。新白皮书对台湾实行“高度自治”的前提是，“确保国家主权、安全、发展利益”，强调“‘一国’是实行‘两制’的前提和基础，并以港澳为例，称回归后“重新纳入国家治理体系，走上了同祖国内地优势互补、共同发展的宽广道路”，暗示统一后的台湾和大陆，就是地方与中央的关系。白皮书删除统一后台湾可保留外事权与军队等允诺，也是参照港澳模式，即国防、外交权在中央，既然不能保留军队，自然亦无军费开支，在“统一红利”中多了“台湾财政收入尽可用于改善民生”一项。

香港回归至今，有119个外国领事机构，特区护照获168个国家和地区予以免签证待遇。新白皮书在统一后外国与台湾关系的描述是，“经中国中央政府批准，外国可以在台湾设立领事机构或其他官方、半官方机构，国际组织和机构可以在台湾设立办事机构，有关国际公约可以在台湾适用，有关国际会议可以在台湾举办”，显然也是借镜了香港回归后的涉外实践。

根据国际货币基金组织（IMF）数字，1980年，大陆生产总值（GDP）仅是台湾的7.2倍，到去年已经是台湾的22.1倍；从1978年至2021年，43年间两岸贸易额增长7000多倍，大陆连续21年成为台湾最大出口市场，亦是台商岛外投资的第一大目的地。两岸人员往来从1987年的不足5万人次，到疫情暴发前的2019年一年已有约900万人次。这就是北京推进两岸统一的实力与信心所在，也是中共认为“时”与“势”始终在自己一边的原因。尽管“一国两制”要让台湾人接受，仍需作艰苦的解说工作，惟从白皮书内容的变化可见，两岸统一拖得愈久，台湾的主动权就失去得愈多。