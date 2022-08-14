是否为特朗普辩护 共和党陷分歧

来源：明报

美国前总统特朗普的海湖庄园被FBI突击搜查，共和党人对是否谴责及为特朗普辩护陷入分歧。任职国安相关部门的共和党人表现相对克制，但亦有共和党议员鼓吹打击FBI，甚至寻求弹劾司法部长加兰。

共和党籍的众议院情报委员会副主席特纳（Mike Turner）上周五（12日）承认，如海湖庄园存有高机密资料，将引起重大国家安全疑虑，但质疑资料内容即使与核武相关，亦未必会即时威胁美国安全。特纳又表态支持执法人员，批评有党友呼吁“摧毁FBI”等言论离谱。

另一众院情报委员会共和党籍成员斯图尔特（Chris Stewart）亦表示，不当处理敏感机密属严重违法，促请委员会搜集更多案情资讯。

由共和党保守派众议员组成的“自由党团”（Freedom Caucus），则取消了原定上周五早上举行、批评司法部的记者会。

众议员吁“闩FBI水喉”

不过，仍然有不少共和党人继续大力支持特朗普，甚至不惜攻击司法部门。乔治亚州众议员格林（Marjorie Taylor Greene）上周二就在Twitter呼吁“闩FBI水喉”（defund the FBI），上周五又表示已草拟好弹劾司法部长加兰的议案，指控对方“政治迫害”特朗普。