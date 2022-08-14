岸田新内阁的内政困境和宪政考验

来源：台湾《工商时报》

工商社论

日本政府8月10日进行内阁改组，进入“后安倍”时代。前首相安倍晋三被刺身亡一个多月后，岸田内阁进行大规模的改组，19位阁员换了14人，且有九人是首次成为阁员。一如各方所预期，除了顾及自民党的派系权力均衡之外，有三位具有指标意义的阁员，则有前首相麻生太郎的防卫大臣滨田靖一，前首相安倍晋三支持出来竞选自民党总裁的高市早苗，则出任经济安保大臣，以及留任、被视为“知中-友中”的外交大臣林芳正。

岸田内阁其后要面对的三大危机包括：一、疫情与通膨，迫在眉睫。二、内阁改组和安倍国葬。三、修宪与修宪公投都通过之后，国防预算新增GDP的1%（以2021年计，500亿美元），以及后续对于东北亚和亚太地区的影响。

过去两年半以来，三任首相的疫情防治政策，一直难以和经济兼筹并顾。第七波疫情在8月10日，全国新增确诊人数突破史上新高的25万，虽然重症比例不高，但却足以瘫痪现有医疗系统。屋漏偏逢连夜雨，2月的俄乌战争造成全球能源价格大涨、美国联准会今年以来升息2.25个百分点及日本央行持续宽松政策，日元大幅贬值，严重的通膨重创民生经济，岸田首相的民调支持度，也跌落到去年10月上任后最低点的46%。由于安倍前首相被刺后，意外揭露出自民党高层人士和统一教的关系，内阁改组没有续任的七位阁员，有一位就是安倍的胞弟、前防卫大臣岸信夫。

无论是生死攸关的疫情，或是万物皆涨，只有薪水不涨的通膨，在这样的危机环境之下，进行大幅度的内阁改组，接着必须面对的是，早就排定好、9月27日安倍前首相的国葬。继1967年前首相吉田茂之后，这次是否要以国葬之礼，日本社会的意见分歧，经济生活的困顿，甚至是军国主义复活的疑虑，岸田首相的政治压力，不言可喻。

在安倍前首相被刺后举行的参议院选举，执政的自民党大获全胜，从而使自民党拥有参众两院的优势，有利推动2/3的高门槛修宪。岸田首相已经明言，要完成安倍未竟之志的修宪，则势必涉及二战后，“非战宪法”第九条所言：“……基于正义和秩序的国际和平，永远放弃发动战争、武力威胁或武力行使，作为解决国际争端的手段。为达到前项的目的，不保持陆海空军与其他的战争力量，不承认国家的交战权”。换言之，日本宪法该条文明定的是和平的理念与非战的原则，和政府的国防经费没有直接的关系。

事实上，“防卫经费不超过国民生产毛额的百分之一”，是在1976年，由时任首相三木武夫的内阁会议所制定。尽管前首相中曾根康弘，于1987年已经决议废除该项非正式的预算编列限制，但历任首相迄今仍谨守该限制，一直到两次出任首相、近代史上任期最久的安倍晋三，2017年首度论及，为了确保必要的国防预算，将不考虑占GDP 1%、历任内阁传承下来的“潜规则”限制。

展望未来，岸田首相的新内阁，有三个转机。首先，在国家防卫和集体防御方面，将要延续前首相安倍生前拍板定案，以5年为期，逐渐增加国防预算达到GDP的2%。防卫相滨田靖一，再次走马上任，熟稔国防事务，无缝接轨。其次，今年5月日本参议院通过的《经济安全保障推进法》，是经济安保相高市早苗，未来三年的最重要任务。由于经济安全和国防安全，两者互为表里，不可偏废，该法因而涉及强化战略物资的现有供应链（例如半导体/稀土/医药产品/电池）、保护核心基础建设的安全、加强官民协力的尖端科技研究、甚至将不再公开专利的使用权，以因应长期的政经变局。最后，面对变动剧烈的国际和区域地缘政治情势，无论是自己主导的CPTPP，或是美国建置的印太经济架构（IPEF）和芯片四方联盟（CHIP 4），日本扮演大国博弈棋局上的重要角色，外相林芳正奔波走访，是岸田外交政策的执行者。

未来三年，是岸田首相展现国家治理能力的黄金时期，而今年的修宪和后续的全民公投，则是他接受的第一个重大政治检验！