林智坚退选后 蓝白谁得利

来源：中时新闻网

作者：钮则勋

由于经不起外界质疑与炮轰，也担心中华大学学伦会审查结果让情势雪上加霜，让自己成为绿军兵败的第一张骨牌，林智坚终于退出桃园市长选举，此举虽让民进党解套，但国民党已下一城，各党选战策略也必随之微调，才能因应下阶段更激烈的攻防。

就民进党来说，林智坚退选确实产生大冲击。第一，针对蔡英文“全党挺坚”的号令，党内意见分歧，“知识绿”根本挺不下去，双北参选人陈时中及林佳龙被问到此问题时，只能四两拨千斤、语带保留讲得“禅意满满”，就是说不出“相信或力挺林智坚”的明确论述，党内已有内部冲突、甚至割裂的情况。第二，小英权威受明显冲击，号令无法被贯彻，最后只能落个“换坚”结果，当然冲击其治理权威，若年底选得不好，主席的位置难保不会被逼宫。第三，阵前换将、兵家大忌，全党气势受影响，面对蓝军持续猛攻，只能被动因应。

或许是评估到以上的冲击，民进党很快就变换战法，集中火力直攻国民党副主席夏立言出访对岸，回到“抗中保台”基调上，毕竟这是民进党最熟悉的操作，还能和中国大陆军演及佩洛西来台、台美关系坚若磐石的有利议题与政绩结合，巩固基本盘，进而抵销林退选所带来的负面阴霾，反守为攻。

至于国民党，或许仍沉浸在林智坚退选的胜利喜悦中，可能进一步将炮火对准其指导教授、国安局长陈明通，希望再下一城，此虽无可厚非，但林退选、郑运鹏立即补位，民进党已然变阵，除非民调续跌，不然再撤换陈明通的可能性极低。基于此，续攻论文案虽有利基，但边际效益递减却是合理逻辑，国民党仍应强力回防绿军对夏立言访陆的攻击操作，避免对手的策略发酵。

同时国民党应该另辟战场，除攻击民进党的施政缺失外，一方面要强化六都连动战略，特别是新北侯友宜及台中卢秀燕的“大母鸡效应”，进行拓票；另方面建构以台北市长参选人蒋万安、前主席江启臣、具战力的罗智强等中壮派合体的“蒋启强连线”，诉求巩固基本盘。毕竟许多蓝军支持者对朱立伦的领导及作为已意兴阑珊，若没法给他们看到未来的希望，蓝军选票要回流都大有悬念。

最后看民众党，林的退选给了其绝佳机会，就是以新竹市长参选人高虹安为主、可能成形的“女力铁三角”。毕竟因林智坚选桃园，才有子弟兵沈慧虹选新竹市长，林倒了，沉必顿失依靠，加上其政治魅力、能量及知名度不够，胜选机率愈来愈低。反之，形象定位明显、善于空战的“科技立委”高虹安势必明显获利，胜率也拉高，进一步还可以借其能量的外溢效果，一并拉抬同党的参选人台北黄珊珊与桃园赖香伶。

而这“女力铁三角”不只对民众党年底选举有火车头效应，也能助柯文哲取得2024总统大选的新竹滩头堡，更能牵制国民党的张善政及蒋万安，产生关键影响力。