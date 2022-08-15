搜特朗普庄园 或引爆政治风暴

来源：香港《星岛日报》社论

美国联邦调查局（FBI）上周突然搜查前总统特朗普居所，指他涉嫌违反《间谍法》等严重罪行，由于特朗普极大可能在2024年再代表共和党参加总统选举，且他正带领多名共和党员抢夺中期选举的国会及地方政府职位，他痛批搜查事件是民主党的政治逼害，加上有疑是特朗普支持者持枪闯入FBI办公大楼而遭击毙，使搜查风波演变为重大政治风暴，11月的中期选举势变得更情绪化和暴力化。

FBI搜查特朗普在佛罗里达州的海湖庄园，并非没有法理依据。美媒报道，特朗普律师在6月曾签署声明，指已将机密文件全交还政府，但FBI收到线报指特朗普仍私藏涉及核武等的重要文件，才触发这一次搜查。法理上虽无瑕疵，事件也可引爆政治风暴，皆因特朗普本已官司缠身，正以此大打悲情牌，FBI的“抄家”，成为他的喊冤新理据。

敏感时刻 惹“政治逼害”指控

特朗普目前涉及多宗检控，包括干预2020年乔治亚州的总统选举、他和家族成员正被控涉嫌金融诈骗，最严重的是由民主党把持、调查去年国会山庄暴乱的国会委员会，在过去两个月的听证会，爆出不少“证据”指特朗普涉嫌煽动暴乱，司法部也因而介入调查特朗普。这些检控若有一项成功，都可能使特朗普无法再选总统，甚至锒铛入狱，为阻拦审讯，特朗普正将官司政治化，指责总统拜登和民主党将司法“武器化”，对他进行政治逼害，以阻止他卷土重来再夺总统宝座。

现在FBI大举搜查其大宅，更坐实“政治逼害”之说，他形容FBI是抄家，并喊冤说，被搜出的文件在他卸任前已解密，当局只要提出要求，他自会交出；他也借机推出竞选广告和呼吁支持者捐款，将搜查风波变成拉票工具。

虽然司法部公开法庭搜查令，指特朗普涉嫌违反间谍法、妨碍司法公正、破坏联邦政府文件记录等罪名，并称在海湖庄园搜出11份机密文件，当中四份更是最高级别的“绝密文件”，但在三个月后就举行中期选举这重要时刻，不少共和党议员大力声援特朗普，指责调查机构政治逼害，没有跟特朗普协商，是对前总统的侮辱；他们呼吁选民投票给共和党，扬言只要共和党在中期选举重夺众议院和参议院控制权，就会对FBI、司法部追究到底。

美国社会近年已愈来愈民粹化，民众对重大政治议题，采取偏执态度，相信各种阴谋论，而否定讨论、说理和妥协，对特朗普有否违法私藏重要政府文件，不信任特朗普这个人的，就会听信执法当局的说法；相信特朗普的，就会认同特朗普“政治逼害”的指控，否定官方提出的证据，甚至认为是栽赃。未来对特朗普愈多司法检控，愈可能助长极右群众对他的支持。

中期选举势更情绪化暴力化

这一次搜查风波也可能助长暴力。在搜查行动后，FBI局长指责有网民留言，恐吓执法人员人身安全，结果这些威胁还化为行动。有疑是特朗普支持者持枪企图闯入FBI在俄亥俄州的办公大楼，与警方驳火而遭轰毙。

政治风波一向害怕见血，因很容易使群众情绪失控，诱发更大的暴力，如暴力示威、冲击政府设施，今年初美国民调显示，民众愈来愈认同政治中可采用暴力，有三成四受访者同意“某些时候采取暴力对抗政府是合理的”，现在有特朗普支持者持枪闯FBI大楼，使这种以暴易暴的氛围更加浓烈。

美国最高法院早前连串判决，否决宪法保障堕胎、放宽公众场所持枪限制，否决行政部门有权规管石油企业排放，使民主党激进支持者变得愤怒和情绪化，现在特朗普被“抄家”则刺激共和党激进支持者的怒气，且有化为暴力的趋向。随着中期选举愈加接近，民主党和共和党的政治攻讦愈加严厉，将加剧中期选举的情绪化和暴力化，加深社会撕裂和冲突，也使选举成为暴力温床，可能重挫美国人赖以自豪的民主。