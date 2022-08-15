岸田新内阁的重要政治意义

来源：香港《明报》

作者：张远深

近日，日本首相岸田文雄作出重大的政治操作，他同一时间改组其内阁及自民党党内高层人事。笔者认为岸田这次操作有两大目标，包括长期执政及平衡自身在中美之间的位置。

改组前，岸田内阁支持度已经下滑至四成六，主要原因是国民质疑自民党多名政要与“世界和平统一家庭联合会”（简称统一教）有关，加上前首相安倍晋三之死，使近期多间日本媒体踢爆岸田内阁多名阁员及自民党中，都有多人与统一教有关系，当中更牵涉政治捐献等敏感问题 ，所以岸田在人选方面除了考虑经验及实力之外，考量与统一教的关系，也是其中一个重点。

平衡党内势力 图开启新时代

这一次不能留任的阁员，包括以下七人：安倍晋三的弟弟、防卫大臣岸信夫；经济产业大臣萩生田光一；文部科学大臣末松信介；国家公安委员长二之汤智；经济安保担当大臣小林鹰之；地方创生担当大臣野田圣子；环境大臣山口壮。他们都与统一教有纠葛，所以大众观感会觉得岸田的动作是想切割与统一教的关系。

但笔者认为，岸田只是假借透过大量减少与统一教有关的阁员，美其名希望减轻民众疑虑，但实情是冀望借安倍晋三的离世，重新平衡各派系势力，使各派系都可有代表入阁，当中包括无派系人士。

从自民党各派系的入阁人数来看，作为最大派系的安倍派和第三大的麻生派，分别有四人；茂木派和岸田派各有三人；二阶派则有两人。各派系入阁人数相当均衡，而岸田在党内高层单位的安排都是用相同逻辑，用以团结党内势力换取长期执政，开启“新岸田政权时代”。

笔者认为坊间的“切割统一教”想法是不可行，因统一教已渗透日本政治，自民党只属其中一部分，而且用这方法就想令国民觉得统一教问题已解决，是不太可能的。

如果新找来的内阁成员与统一教是完全零接触及零纠葛，减缓疑虑是有可能；但岸田新内阁仍有七名成员跟统一教有关，包括外相林芳正、经济安保担当大臣高市早苗、地方创生担当大臣冈田直树、环境大臣西村明宏、厚生劳动大臣加藤胜信、总务大臣寺田稔，及经济再生担当大臣山际大志郎。

此外，笔者认为新任命的安排，对于中日关系、台湾问题等都有一定启示。首先，在防卫大臣的任命上，岸田选用老手滨田靖一，他明显是看中其多年的防卫官经验（1998年小渊惠三首相时期，滨田出任防卫政务次官；2003年小泉纯一郎时期，任防卫厅副长官；2008年麻生太郎时期，出任防卫大臣）。一方面，滨田作为自民党内的无派系人士，没有派系包袱，而相比岸信夫，他算是党内温和派，所以笔者认为，岸田起用他是希望避免与中国发生不同形式的军事冲突。

料续跟美国强硬对华路线

虽然新防卫大臣的任命似对中方有利，但笔者相信日本现在已很难走回头路，因为日本未来要完成修宪及保持政治大国地位等问题，缺少美国的支持是难以成事，所以只会继续跟从美国的对华强硬路线，从而争取美国支持。

由任命高市早苗为经济安保担当大臣，就可见岸田要保持对华强硬的一面。高市作为有名的反华派及安倍路线支持者，在中国大陆解放军展开台海军演后，她高调发文重申安倍的“台湾有事”论。

笔者认为，由于她主要负责智慧财产权战略、科学技术政策、经济安全保障等议题，她绝对会以“中国威胁”论等伪命题来加强审视日本产业在中国的活动，及干预中日之间的友好经济与科技合作交流。

故此，岸田新内阁快速成军，虽然感觉上都是着重在安保及对外方面，对国内问题有点逃避，但岸田一心决定要走这路线，只可祝他好运。