中国工厂海外订单萎缩 是全球经济的不祥之兆

来源：彭博社

如果想了解全球消费者的信心如何，投资者目前只需要看一看中国的工厂订单也就够了。

彭博新闻采访的十多位出口经理表示，从圣诞装饰品到服装、帐篷，中国厂家收到的海外客户订单正趋于枯竭，一些人预计最好也不过与去年持平。中国主要产业枢纽地区的这一大致情况显示，全球各地的家庭已经勒紧腰带来应对生活成本快速上升局面，并可能长时间保持谨慎，这使得全球经济可能陷入衰退的警告更显真切。

宁波市一家纺织企业的营销经理Wendy Ma说，通胀飙升，消费者没有钱消费，需求突然就下降了。她说，由于美国和欧洲等主要市场需求下降，7月和8月包括纽扣、拉链和缝纫线在内的订单比去年下降了约30％。

制造业反馈的情况显示，中国出口数据的持续韧性可能正在消退。当然了此前的良好状况在一定程度上也得益于价格上涨，以及赶交因冠病疫情封锁而延误的订单，还有些订单则因为担心供应链不畅而提前了。

“总体方向是，未来几个月出口增长将放缓，到今年年底有可能达到负值，”麦格理集团中国经济研究负责人胡伟俊说。不过对中国商品需求的下降将是渐进的，而非崩溃，他说。

这种不利情况几个月来慢慢发展。Vita Leisure Co.从国内采购帐篷和家具销往境外，公司的Clark Feng说出口订单自3月以来持续下降，欧洲客户需求只有去年的30％到50％左右。他进行采购的一些工厂解雇工人或让工人休假，这是他在这个行业十年没有见过的情况。

Feng说，海外客户希望清理现有库存，而不是订购新产品。“我们的产品去年非常畅销，现在从一个极端走到了另一个极端，需求甚至低于疫情之前。有一种恐慌感。”