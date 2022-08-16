美国议员为何竞相赴台？

来源：中时新闻网

作者：崔慈悌

美国众议院议长佩洛西访台引发的台海危机余波荡漾，不到两周时间，美国参议院外委会亚太小组主席马基再度率五人团访台，府院党解读这是美国表达对台湾的强力支持，但面临美国即将到来的期中选举，美国议员络绎于途恐怕更多的是为了政治和经济利益。

与上次佩洛西访问团来台时一样，对此次参众议员来访，美国在台协会（AIT）强调，这是国会议员出访印太地区的一环，将与台湾资深领袖会面讨论美台关系、区域安全、贸易与投资、全球供应链、气候变迁，以及“其他与双方利益相关”的重要议题。

去年11月美国参议员柯宁等国会议员访台，事后就传出“台湾威慑法”联名提案人之一的柯宁，访台目的主要在推销军事融资，希望由美国提供巨额贷款，让台湾有经费采购美方指定的军备。

今年4月中旬，美国重量级参议员格雷厄姆等人率团访台，一再要求台湾采购波音787客机，甚至发生与蔡英文总统会面时，要求买飞机的发言被翻译和府方的新闻稿消音的情况，不料格雷厄姆返美后又再提此事，并直言“盼台湾尽快宣布购买24架”。格雷厄姆出身南卡罗莱纳州，希望台湾购买波音787，是因为该机在南卡制造，当时另一名访台的俄亥俄州参议员波特曼还补充，787引擎是在俄州制造，显然，他们来台推销波音飞机，除了基于地方商业利益，更是要做给他们的选民看。

美国期中选举将于今年11月8日举行，预计改选众议院435个席位和参议院100个席位中的34个席位，被视为美国总统拜登的期中考，过去被认为较亲中的民主党目前选情并不被看好，尤其在俄乌开战之后，美国人普遍同情乌克兰，并担忧台海和平现状及台湾的未来，都对民主党的选情不利。

在这种政治氛围下，美国参众议员组团来台，不仅可以证明他们并非如此“亲中”，尤其在中国大陆军方大规模军演威吓台湾的情况下还愿意来台，更可展现不畏中国大陆威力权势的态度，有助巩固选情。

美国各联邦选出来的参众议员，大多获得地方企业的赞助，就算如波特曼等已表明下届不再参选的议员，卸任后若能维持一定的政商人脉，未来去处也不成问题。

台湾对于美国参众议员的高度礼遇，成为这些参众议员愿意访台的理由，无论哪个层级、哪个党派，只要组团前来，包括蔡英文总统、行政院长苏贞昌、国防部长邱国正，想见谁就能见谁。

之前美国汽车等产业面临晶片供应链问题，亟待与台积电等台湾大厂合作，这些参众议员来台，不仅可以直赴台积电等大厂参观，由企业高层亲自接待，甚至还可由蔡英文作东，邀请台积电创办人张忠谋、台积电董事长刘德音等人作陪，也难怪这些美国参众议员要不绝于途，竞相来台了。