柬埔寨事件下的台湾新南向政策

来源：台湾《经济日报》社论

最近许多台湾人被高薪诱骗到柬埔寨，因而身心受创，甚至危及生命安全的事件愈演愈烈，但政府却束手无策，虽然成立了行政院层级的工作小组，但只能台湾境内访查在柬埔寨工作的台湾人家庭；政府涉外管道几乎付之阙如，台湾人在海外权益受到严重侵害。

柬埔寨对台湾素来就不友善，台湾曾在1995年设立代表处，但在1997年被迫撤馆。柬国也曾指责蔡政府介入其内政，更奉行一个中国原则，但举动相当激烈。

由此次事件显示台湾在柬国不但没有官方管道，也欠缺有力的民间人脉网络，可以提供在地协助，反应出政府推动新南向政策的盲点。

新南向政策包括亚细安10国，南亚印度等六国，以及澳大利亚与新西兰，合计共18国。但由于欠缺整体规划，定位不明确，而且评估机制一成不变，只要求增加亮点。所以新南向政策启动六年以来，各部会重点仍然是集中在与台湾经贸关系较密切，以及台商较聚集的亚细安部分国家及印度。对于与台湾经贸往来不密切，较难拓展的其他国家则乏善可陈，只是聊备一格而已。

由于台湾各部会欠缺横向连系，资源虽高度集中在少数国家，但多数仍局限在过去交流的机构组织，推动措施也无新意，多为新瓶装旧酒，不但叠床架屋而且成效有限。对方交流单位也不胜其扰，甚至还曾发生直接向有关部门要求资源补助的情形。

新南向政策既是强调以人为本，互利双赢，所以不应由供给面，而应从需求面出发，建立合作伙伴关系。但迄今几乎仍停留在以台湾角度，拓展产品出口为主要模式，例如将推广清真认证产品出口，视为新南向的重点工作，但这并不是当地国的需求。另外也曾发生为追求观光客人数成长，大幅开放新南向国家免签，但却造成削价竞争，旅游品质下降，并在台湾境内衍生许多社会问题，导致双输的结果。

政府的跨部会整合应发挥功能，避免急就章，要有更前瞻性做法。由于新南向国家差异大，与台湾经贸连结程度也不同；针对发展程度较高的国家，可以挑选产业技术含量高的项目进行合作，也可以针对新兴的议题，例如数位贸易、环保议题等展开合作，并以签署功能性的双边协议为目标。

对于发展程度较低的国家，则应以民生议题为优先，以提高居民生活品质为目标，例如在基础建设、医疗卫生，以及防治天然灾害方面，可以结合台湾的经验发挥优势，对南向国家提供实质帮助。

其次，新南向多数国家由于城乡差距大，人口过度集中城市，不但造成城市壅塞，也使乡村发展停滞：若能将台湾城乡发展过程，结合中小企业的经验，协助这些国家平衡区域的发展，必能产生共鸣。

在推动模式上，由于新南向国家与台湾均无正式邦交，与大陆经贸往来更为密切。台湾透过官方甚至半官方单位推动自然困难重重，但可以透过工商团体、民间机构以及非政府组织多元方式来推动。

综合而言，新南向政策范畴太广，又无法掌握个别国家特性，再加上中国大陆在新南向国家根深蒂固的影响力，成效有待提升。柬埔寨事件可以看出台湾与当地连结的脆弱，而这只是冰山一角。事实上，台湾与新南向国家的经贸往来，在近年来成长已减缓，柬埔寨甚至有弱化的现象。若非美中贸易战许多在大陆台商移转到新南向国家，弱化情况会更严重。未来必须因地制宜，去芜存菁推出更有效措施，才有可能跳出目前瓶颈，新南向政策才有可能有转机。