经济学家：美国经济只有硬着陆和通胀失控这两条路可选

来源：彭博社

作者：Isabelle Lee、David Westin

被称为“末日博士”的经济学家鲁比尼表示，鉴于美联储采取的数十年来最激进的货币紧缩行动，美国经济只有两条出路：经济硬着陆或通胀持续高企。

这位Roubini Macro Associates的董事长兼首席执行官周一在接受彭博电视采访时表示，“联邦基金利率应该要远高于4%才能将通胀率推向2%，我认为基准利率可能需达到4.5%-5%”。

“如果不这样做，控制不了通胀预期，”鲁比尼说。 “但如果这样做，经济将硬着陆。所以就是二选一，要么是硬着陆，要么通胀失控。”

美联储在6月政策会议后发布的点阵图显示，联邦基金利率到今年年底将达到3.375％左右，到2023年底将接近3.8％。鲁比尼认为这不够鹰派。

“即使利率升到3.8%，我们的通胀率仍将处于8%左右这个远高于目标的水平，而且下降速度缓慢，”他说。 “在我看来，市场对于美联储明年将转为降息的想法是白日做梦。”

和鲁比尼持有类似观点的不乏其人，其中包括高盛首席经济学家在Jan Hatzius，他认为美联储很难令经济避免陷入深度、痛苦的经济衰退，也就是硬着陆。

“在美国，只要通胀率高于5％且失业率低于5％，美联储的紧缩政策就会导致硬着陆，”鲁比尼说。 “所以我的基线预期是硬着陆。”

美国7月通胀放缓速度超过预期，投资者猜测这给美联储减轻了一些大幅升息压力。7月份CPI同比增长8.5％，低于6月的9.1%。

据美国政府上周公布的数据，当月PPI环比下降0.5%。虽然一些市场观察人士称这两个数据是通胀率可能见顶的证据，但鲁比尼还有其他担忧。

“通胀的确可能已经见顶，但问题是它下降速度能有多快？鉴于美联储政策层面的实际利率仍然处于深度负值区间，我认为货币政策还不够紧，无法以足够快的速度将通胀率推向2％，”他说。 “我们仍然处于严重的通胀环境中，不仅美国如此，其他地方也这样。”

他补充说，地缘政治事件可能导致通胀进一步飙升，包括中国严格的防疫清零政策。

鲁比尼认为，持续的俄乌战争可能给大宗商品价格，尤其是能源价格带来新的压力，其担心出现工资-物价螺旋式上涨。